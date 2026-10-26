Όλα όσα δήλωσε ο δικηγόρος του Βαγγέλη Λιόλιου, κ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου, για τις τελευταίες εξελίξεις στο Basketgate.

Στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» μίλησε το πρωί της Δευτέρας (26/10) ο δικηγόρος του Βαγγέλη Λιόλιου, κ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου, μετά την απόφαση προφυλάκισης του εντολέα του για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Αναλυτικά:

«Υπάρχουν δυο μάρτυρες, προστατευόμενοι, δηλαδή έχουν εγκληματίσει. Ήδη έχουν ομολογήσει τα εγκλήματά τους, αλλά ο Εισαγγελέας απέχει γιατί υποτίθεται ότι καταθέτουν, ''δίνοντας'' υπόλοιπα πρόσωπα. Δεν λένε τίποτα για τον κ. Λιόλιο, μιλάνε για άλλα πρόσωπα.

Για την κατηγορία του εντολέα μου έχουμε ενδείξεις, όχι αποδείξεις και θα κριθεί από το Δικαστήριο το τι ισχύει. Γι' αυτό και έχω δηλώσει πως δεν υπάρχει περίπτωση, θα αθωωθεί ο κ. Λιόλιος. Το τι έκαναν οι άλλοι, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, είδα κάποια πράγματα που δεν μου άρεσαν καθόλου.

Ειπώθηκε ότι στρατολογούνταν διαιτητές και είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια για να βγει ο Λιόλιος από το 2017, ενώ αποδεικύεται πως δεν γινόταν να γίνουν εκλογές το 2017 γιατί δεν υπήρχε νομικό καθεστώς. Άρα λέει κάποιος ψέματα ή δε λέει; Φυσικά λέει. Το σχολικό πρωτάθλημα δικαίως έχει εξοργίσει τον κόσμο. Τα σχολικά πρωταθλήματα ότι τα επηρέαζει το λέει ο ένας από αυτούς τους μάρτυρες. Λέει ''εγώ τα επηρέαζα γιατί μου έλεγε κάποιος, όχι ο Λιόλιος, κάποιος συνεργάτης του''.

Λέει λοιπόν ότι ''εγώ έδινα και παραπάνω βολές και προσπαθούσα να επηρεάσω τον αγώνα και τους έλεγα ότι αφού κάνω ότι μου λέτε, γιατί δεν με προάγετε; Γιατί δεν μου δίνετε κάτι;''. Η σχολική ομάδα της Αναγέννησης πήρε Παγκόσμιο συλλόγων, δηλαδή ήταν μια άξια ομάδα και κανένα από τα παιδιά δεν αξιοποίησε αυτή την ευκαιρία για να περάσει στο Πανεπιστήμιο. Πέρασαν στις δικές τους επιλογές. Υπάρχει διεστραμμένη προβολή γεγονότων. Δείτε και τον αγώνα....Στο τελευταίο δεκάλεπτο 17 βολές χτύπησαν στεφάνι, τι να κάνει αυτή η ομάδα να μη χάσει; Η νικήτρια πήρε παγκόσμιο τίτλο μετά από μερικές εβδομάδες.

Δεν υπάρχει καμία κατηγορία ότι ο Λιόλιος έδινε ταληράκια. Άλλοι κινούσαν τα ταληράκια. Δυστυχώς, έχουν κατηγορηθεί άνθρωποι για το τι έκανε ο περίγυρός τους. Ευθύνη για αυτό έχουν, ποινική ευθύνη για το ότι ξέρανε είναι διαφορετικό πράγμα. Η προσωρινή κράτηση έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει μια φορολογική επιφάνεια ελεγμένη από όλες τις Αρχές, χρωστάει 0 ρυθμισμένες οφειλές και είναι διαθέσιμος να ελεγχθεί. Για ποιο λόγο ο ίδιος να έχει συμφέρον να επηρεάσει το οτιδήποτε;

Έχει ειπωθεί ότι ήταν ''σκιώδης'' πρόεδρος (σσ του Προμηθέα) και τα επόμενα χρόνια. Δεν είχε την ομάδα, την είχε μέχρι το 2021. Επίσης, δεν είναι παράνομο να έχεις ποσοστά σε μια ομάδα, ενώ είσαι εκλεγμένος πρόεδρος, δεν το απαγορεύει ο νόμος. Ο ίδιος όμως είχε παραιτηθεί, δεν είχε μετοχή από το 2021. Ο Προμηθέας πήγε χειρότερα απ' ότι όταν ήταν πρόεδρος. Έχασε και το μόνο τρόπαιο από την ΑΕΚ.

Χθες ήμασταν 13 ώρες σε Ανακριτή και Εισαγγελέα, διαψεύσαμε στοιχείο προς στοιχείο και δυστυχώς βρεθήκαμε ενώπιον μιας απόφασης πέντε γραμμών που λέει ότι ''αδίστακτα'' και με ''ταπεινά αίτια'' επηρέαζες τα αποτελέσματα αγώνων. Με αυτή την απόφαση κρατείται στη φυλακή ένας άνθρωπος που έχει πληρώσει τα προηγούμενα χρόνια 75 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους. Μηδέν στοιχεία, δεν υπάρχουν μηνύματα δικά του μέσα. Ο άνθρωπος δεν τα ξέρει.

Σας θυμίζω πως μια βδομάδα πριν τη σύλληψη έβγαιναν κάποιοι και ήξεραν ότι θα γίνει αυτό. Είναι φυσιολογικό αυτό; Μπορεί για εσάς να βγει κάποιος σήμερα να πει ότι σε μια βδομάδα θα συλληφθείτε και να συλληφθείτε; Η αιτιολογία είναι δυνατόν να στηρίζεται σε αξιολογικές κρίσεις και όχι σε στοιχεία; Μακριά από εμένα ότι εγώ είμαι υπάλληλος κάποιου. Κάνω αυτό που μου λένε τα στοιχεία της δικογραφίας. Αυτά λένε πως δεν χρειαζόταν η κεφαλή να δίνει κάθε φορά εντολή. Υπήρχαν άλλοι που έκαναν παιχνίδι μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι καινούργιο.»