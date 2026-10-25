Δικηγόρος Λιόλιου: «Ο Λιόλιος είναι και ήταν αθώος - Η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε»

Διαβάστε τις πρώτες δηλώσεις του δικηγόρου του Βαγγέλη Λιόλιου, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, μετά την απόφαση προφυλάκισης του πρώην προέδρου της ΕΟΚ.

Ολοκληρώθηκε η πολύωρη, σχεδόν 12ωρη, διαδικασία απολογίας του πρώην προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και του στενού του συνεργάτη, Γιώργου Μαυραγάνη σχετικά με το τεράστιο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ με τους δύο άντρες να κρίνονται προφυλακιστέοι έπειτα από σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή.

Ο δικηγόρος του κ. Λιόλιου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου τοποθετήθηκε στα μέσα ενημέρωσης για την εξέλιξη αυτή.

Αναλυτικά

«Μετά από 12 ώρες, αποφασίστηκε η συνέχιση της κράτησης και έχουμε να πούμε το εξής: Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να εργαλειοποιήσουν τη Δικαιοσύνη.

Η αλήθεια είναι μία: ο Λιόλιος είναι και ήταν αθώος και αυτό θα αποδειχθεί. Η επιλογή του εντάλματος προσωρινής κράτησης είναι δυσανάλογα ρηχή σε σχέση με το βάρος της υπόθεσης.

Λυπάμαι που το λέω, αλλά η Δικαιοσύνη εργαλειοποιήθηκε. Δεν φοβόμαστε, όμως. Άλλος χαίρεται τελευταίος και αυτό θα το δείτε. Η προσπάθεια και τα κροκοδείλια δάκρυα θα αποδομηθούν πανηγυρικά.

Η αλήθεια υπέφερε σήμερα, έπειτα από την πολύωρη αναμονή για μια αιτιολογία για την οποία δεν πρέπει να είμαστε καθόλου περήφανοι».