Νέος τεχνικός της Εσπανιόλ ο Σαράμπια
Ο Έντερ Σαράμπια είναι ο νέος προπονητής της Εσπανιόλ, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο σύλλογος, μετά την απόλυση του Μανόλο Γκονθάλεθ το βράδυ της Τρίτης, έπειτα από τον αποκλεισμό στο Κύπελλο Ισπανίας από τη μικρότερη κατηγορίας Σεστάο Ρίβερ.
Ο πρώην τεχνικός της Έλτσε ήρθε σε συμφωνία με τον σύλλογο της Βαρκελώνης και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2028, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας. Ο Σαράμπια επιστρέφει στην Εσπανιόλ, αυτή τη φορά ως προπονητής, έχοντας φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα της ομάδας ως ποδοσφαιριστής σε 82 αγώνες.
Μέχρι την επόμενη Τρίτη, οπότε και θα γίνει η παρουσίασή του, ο Σέρχιο Γκαρθία, προπονητής της δεύτερης ομάδας, θα αναλάβει χρέη υπηρεσιακού τεχνικού και θα καθοδηγήσει την Εσπανιόλ στην αναμέτρηση απέναντι στη Βιγιαρεάλ.
OFICIAL | Eder Sarabia, nou entrenador de l’#RCDE. Signa fins al 30 de juny del 2028. Benvingut, míster!— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 28, 2026
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