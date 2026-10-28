Νέος τεχνικός της Εσπανιόλ ο Σαράμπια

Νέος τεχνικός της Εσπανιόλ ο Σαράμπια

Newsroom
Νέος τεχνικός της Εσπανιόλ ο Σαράμπια

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η ομάδα της Καταλονίας ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του Μανόλο Γκονθάλεθ, με τον Σαράμπια να υπογράφει μέχρι το 2028. 

Ο Έντερ Σαράμπια είναι ο νέος προπονητής της Εσπανιόλ, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο σύλλογος, μετά την απόλυση του Μανόλο Γκονθάλεθ το βράδυ της Τρίτης, έπειτα από τον αποκλεισμό στο Κύπελλο Ισπανίας από τη μικρότερη κατηγορίας Σεστάο Ρίβερ.

Ο πρώην τεχνικός της Έλτσε ήρθε σε συμφωνία με τον σύλλογο της Βαρκελώνης και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2028, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας. Ο Σαράμπια επιστρέφει στην Εσπανιόλ, αυτή τη φορά ως προπονητής, έχοντας φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα της ομάδας ως ποδοσφαιριστής σε 82 αγώνες.

Μέχρι την επόμενη Τρίτη, οπότε και θα γίνει η παρουσίασή του, ο Σέρχιο Γκαρθία, προπονητής της δεύτερης ομάδας, θα αναλάβει χρέη υπηρεσιακού τεχνικού και θα καθοδηγήσει την Εσπανιόλ στην αναμέτρηση απέναντι στη Βιγιαρεάλ.

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    LA LIGA Τελευταία Νέα