Νέος τεχνικός της Εσπανιόλ ο Σαράμπια

Η ομάδα της Καταλονίας ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του Μανόλο Γκονθάλεθ, με τον Σαράμπια να υπογράφει μέχρι το 2028.

Ο Έντερ Σαράμπια είναι ο νέος προπονητής της Εσπανιόλ, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο σύλλογος, μετά την απόλυση του Μανόλο Γκονθάλεθ το βράδυ της Τρίτης, έπειτα από τον αποκλεισμό στο Κύπελλο Ισπανίας από τη μικρότερη κατηγορίας Σεστάο Ρίβερ.

Ο πρώην τεχνικός της Έλτσε ήρθε σε συμφωνία με τον σύλλογο της Βαρκελώνης και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2028, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας. Ο Σαράμπια επιστρέφει στην Εσπανιόλ, αυτή τη φορά ως προπονητής, έχοντας φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα της ομάδας ως ποδοσφαιριστής σε 82 αγώνες.

Μέχρι την επόμενη Τρίτη, οπότε και θα γίνει η παρουσίασή του, ο Σέρχιο Γκαρθία, προπονητής της δεύτερης ομάδας, θα αναλάβει χρέη υπηρεσιακού τεχνικού και θα καθοδηγήσει την Εσπανιόλ στην αναμέτρηση απέναντι στη Βιγιαρεάλ.