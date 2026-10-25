Ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τον Προμηθέα στο «Δημήτρης Τόφαλος» και πήρε μία πολύ άνετη νίκη με 85-45 για την 4η αγωνιστική της GBL, με τους Πειραιώτες να κάνουν... πάρτι.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε. Οι πρωταθλητές φιλοξενήθηκαν στο «Δημήτρης Τόφαλος» από τον Προμηθέα για την τέταρτη αγωνιστική της Greek Basketball League και δίχως να αντιμετωπίσουν το παραμικρό πρόβλημα, πήραν το διπλό με 85-45. Με αυτή τη νίκη, οι Πειραιώτες συνεχίζουν το αήττητο σερί τους (4/4) στο πρωτάθλημα.

Μεγάλη εμφάνιση για τον Ολυμπιακό μετά το πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο αποτυπώνεται και στην τεράστια διαφορά του σκορ.

Προμηθέας - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο Νετζήπογλου είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Προμηθέα να απαντάει με μία βολή του Κουλμπόκα και δίποντο του Φόρεστερ για το 3-2 στο 07:22. Με τρεις πόντους του Χολ, έναν του Βεζένκοβ και δύο του ΜακΙντάιρ, ο Ολυμπιακός είχε κάνει το 8-3, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν σε 8-8 στο 04:03, μετά από βολές του Καλαϊτζάκη και τρίποντο του Δίπλαρου. Με σερί 7-0 από το 03:52 (Βεζένκοβ) μέχρι το 02:45 (πάλι Βεζένκοβ), οι Πειραιώτες είχαν κάνει το 15-8, ενώ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου είχαν το προβάδισμα με 16-12.

Ο Αρμς είχε σκοράρει με τρίποντο στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Πάπας να απαντάει με δίποντο για το 15-18 στο 08:31. Ο Αρμς είχε μειώσει στους δύο (19-21) στο 07:45, με τους Μιλουτίνοφ και Εντζάι να σκοράρουν για το 19-25 στο 06:14.Με επιμέρους σκορ 14-3 από το 05:28 (Μιλουτίνοφ) μέχρι το 01:10 (Μιλουτίνοφ ξανά), ο Ολυμπιακός είχε ανεβάσει τη διαφορά στους 14 πόντους (39-25). Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 41-29, με τον Κουλμπόκα να μειώνει με τρίποντο.

Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με ένα σερί 10-0 από το 09:49 (Νετζήπογλου) μέχρι το 07:00 (Γουόρντ) για το 29-51, με τον Προμηθέα να απαντάει με δίποντο του Φόρεστερ και βολές του Καλαϊτζάκη (33-51). Με τρίποντο του Βεζένκοβ και lay up του Νετζήπογλου, η διαφορά είχε φτάσει τους 23 (33-56) στο 05:03. Με επιμέρους σκορ 11-2 από το 06:01 (Βεζένκοβ) μέχρι το 02:29 (Χολ), οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ξεφύγει με 27 πόντους (62-35), ενώ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, ήταν μπροστά με 62-37.

Ο Εντζάι είχε σκοράρει με βολή στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Νικολαΐδη να απαντάει με τρίποντο για το 40-63 στο 09:23. Με ένα τρομερό σερί 19-0 από το 07:45 (Τζόσεφ) μέχρι το 02:15 (Καραγιαννίδης), ο Ολυμπιακός είχε «εκτοξεύσει» τη διαφορά στους 42 (82-40). Οι Πειραιώτες διαχειρίστηκαν τη διαφορά τους και φτάσανε στη μεγάλη νίκη με 85-45.

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 29-41, 37-62, 45-85