Μπαρτζώκας: «Να παίζουμε με σεβασμό στον κόσμο μας»

Όλα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Προμηθέα.

Ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός κόντρα στον Προμηθέα και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο και πήραν τη νίκη στην Πάτρα με 85-45 για την τέταρτη αγωνιστική της Greek Basketball League.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μίλησε στη Συνέντευξη Τύπου μετά το ματς και στάθηκε στην παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο «Δημήτρης Τόφαλος».

Όσα είπε ο coach Μπαρτζώκας

«Δεν έχω να πω πολλά πράγματα για το παιχνίδι. Ο Προμηθέας είχε ελλείψεις σήμερα και αναγκάστηκε για αρκετό χρονικό διάστημα να παίξει με νεαρούς παίκτες, με μικρά παιδιά. Είπα λοιπόν στην ομάδα μας, με εξαίρεση το πρώτο ημίχρονο στο οποίο σε γενικές γραμμές δεν τρέχαμε και δεν εκτελούσαμε με ταχύτητα σε τίποτα, να προσπαθήσουμε να το κάνουμε και να παίξουμε με σεβασμό για τον κόσμο της ομάδας.

Περιμένουν μια φορά τον χρόνο, όταν έρχεται στην Δυτική Πελοπόννησο ο Ολυμπιακός ή στα Γιάννενα ή οπουδήποτε πηγαίνουμε, πρέπει να παίζουμε σοβαρά για αυτούς. Αλλά και για τα παιδιά που έπαιξαν στο τέλος, να σεβαστούμε όπως πρέπει να παίζουμε, χωρίς να υποτιμήσουμε κανέναν. Νομίζω ότι ένα παιχνίδι 40 πόντων δεν επιδέχεται περισσότερης κριτικής. Καλή συνέχεια στον Προμηθέα στις εγχώριες και διεθνείς του υποχρεώσεις».