Κολοσσός: Τα highlights της νίκης των Ροδιτών κόντρα στους Βίκος Φαlcons (vid)
Ο Κολοσσός επιβλήθηκε με 80-70 των Βίκος Φαlcons στη Ρόδο και πέτυχε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα της GBL. Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι παραμένουν ουραγοί, χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, μετά την ολοκλήρωση τεσσάρων αγωνιστικών. Κορυφαίοι για τους γηπεδούχους οι Χάρις (19 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ) και Καμπερίδης (11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ). Για την ομάδα των Ιωαννίνων, ξεχώρισαν οι Φλόιντ (14 πόντους, 4 ασίστ) και Πατρίκης (13 πόντους, 5 ριμπάουντ).
Δείτε τα highlights:
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