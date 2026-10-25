Κλείνει η αυλαία της 4ης αγωνιστικής της GBL με τις αναμετρήσεις Προμηθέας - Ολυμπιακός και Κολοσσός H Hotels - Βίκος Φαlcons (25/10, 13;00, Live στο Gazzetta).

Στη... σκιά του σκανδάλου των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, η δράση στα γήπεδα της GBL συνεχίζεται κανονικά με τους αγώνες Προμηθέας - Ολυμπιακός και Κολοσσός H Hotels - Βίκος Φαlcons (25/10, 13:00, Live στο Gazzetta).

Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να κάνουν το 4/4 εντός των συνόρων και να επιστρέψουν στις νίκες, μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε στη EuroLeague. Οι Πατρινοί επιθυμούν να φανούν όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί σε ένα πολύ δύσκολο ματς γι' αυτούς.

Στο «Νησί των Ιπποτών», ο Κολοσσός H Hotels στοχεύει στη δεύτερη νίκη του, ενώ ο νεοφώτιστος Βίκος θέλει να πάρει την παρθενική του νίκη στο πρωτάθλημα. Τα ματς του Ολυμπιακού θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το ΣΠΟΡ FM TV 2, ενώ η αναμέτρηση της Ρόδου από τον ΣΠΟΡ FM TV 1.