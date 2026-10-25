GBL: Οι διαιτητές σε Πάτρα και Ρόδο
Στο... περιθώριο του σκανδάλου των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, η αγωνιστική δράση συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό! Οι αγώνες Προμηθέας - Ολυμπιακός και Κολοσσός H Hotels - Βίκος Φαlcons (25/10, 13:00, Live στο Gazzetta) κλείνουν την αυλαία της 4ης αγωνιστικής στη GBL.
Στον αγώνα της Πάτρας (13:00, ΣΠΟΡ FM TV 2) «σφυρίζουν» οι Τζιοπάνος, Λόρτος και Μπον, ενώ στη Ρόδο (ΣΠΟΡ FM TV 1) θα βρίσκονται οι Πουρσανίδης, Μπακάλης και Νικολαϊδης.
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