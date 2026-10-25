Κολοσσός - Βίκος Φαlcons 80-70: Πήραν τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα οι Ροδίτες

Γιώργος Σακελλάρης

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Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε των Βίκος Φαlcons με 80-70 και πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του στη GBL. Χωρίς νίκη παραμένουν ακόμη οι νεοφώτιστοι μετά το πέρας τεσσάρων αγωνιστικών.

Ο Κολοσσός επιβλήθηκε με 80-70 των Βίκος Φαlcons στη Ρόδο και πέτυχε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα της GBL. Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι παραμένουν ουραγοί, χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, μετά την ολοκλήρωση τεσσάρων αγωνιστικών. Κορυφαίοι για τους γηπεδούχους οι Χάρις και Καμπερίδης. Για την ομάδα των Ιωαννίνων, ξεχώρισαν οι Φλόιντ και Πατρίκης.

Κολοσσός - Βίκος Φαlcons: Ο αγώνας

Το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης είχε ρυθμό, ωραίες φάσεις και οι δύο ομάδες ήτα κοντά στο σκορ. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την περίοδο προηγούμενοι με τέσσερις πόντους (24-20). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, τα πράγματα ήταν πιο ισορροπημένα, με τις δύο άμυνες να είναι πιο σκληρές και τον Βίκο να είναι σταθερά κοντά στο σκορ αλλά τον Κολοσσό να ελέγχει τον ρυθμό και να έχει το.. τιμόνι του αγώνα. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 40-36 για την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη.

Στην επανάληψη το σκηνικό άλλαξε άρδην, με τους Ροδίτες να είναι κυρίαρχοι και να φτάνουν σχετικά εύκολα στην τελική επικράτηση και τη δεύτερή τους νίκη στο πρωτάθλημα. Οι Βίκος Φαlcons δεν είχαν λύσεις και η διαφορά αυξανόταν με γεωμετρική πρόοδο και το σύνολο του «Νησιού των Ιπποτών» μπήκε στην τελευταία περίοδο με +13 (65-52). Στο τελευταίο δεκάλεπτο, τα πράγματα δεν τροποποιήθηκαν ιδιαίτερα, απλά η ομάδα της Ηπείρου μείωσε τη διαφορά για το τελικό 80-70. Χάρις (19 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ) και Καμπερίδης (11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ), ξεχώρισαν για τους νικητές. Φλόιντ (14 πόντους, 4 ασίστ) και Πατρίκης (13 πόντους, 5 ριμπάουντ), ήταν τα «πρώτα βιολιά» για τους φιλοξενούμενους.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα
MVP ΗΤΑΝ... Ο Χάρις με 19 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Καμπερίδης με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Με πνεύμα μαχητή οι φιλοξενούμενοι
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Φρίμαν που είχε μόλις 2 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τα 85 ριμπάουντ του αγώνα συνολικά

 

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 40-36, 65-52, 80-70

Τα ομαδικά στατιστικά:

Kolossos H Hotels CollectionFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: A. Lykogiannis | Assistant: A. Gavalas, Z. DjuricMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
STARTERS
2P. Willis25:02115/1631%4/850%1/812%0/00%066522011211
5E. Manjon-Van Ewyk20:0431/812%1/812%0/00%1/250%10133111131
9D. Upson24:1294/757%4/757%0/00%1/1100%24604101112
21G. Kamberidis (C)20:29113/475%0/00%3/475%2/2100%044120101316
33J. Barnett27:4783/475%2/2100%1/250%1/250%0110101038
BENCH
4Z. Karampelas13:0182/450%0/00%2/450%2/366%10124100-47
7N. Tsiakmas12:5531/425%1/333%0/10%1/1100%01120010-34
13A. Kalaitzakis0:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
14V. Christidis12:2231/425%1/425%0/00%1/425%2130300030
22C. Harris20:18196/1250%2/633%4/666%3/475%01123110415
34J. Kreuser23:5051/714%0/20%1/520%2/2100%0880211087
Team / Coach43700
TOTAL2008027/7038%15/4037%12/3040%14/2166%102939151978388
VIKOS FalconsFG2PT FG3PT FGFTREB
Coach: T. Giaples | Assistants: D. Angelou, V. MoisiadisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTTOSTLBLKPF+/-EFF
#Players
STARTERS
3G. Karakostas26:3420/80%0/50%0/30%2/2100%05583404-28
10A. Soti riou10:5394/757%3/650%1/1100%0/00%01101002-56
13W. McNair23:03105/862%5/862%0/00%0/00%281001022-818
14K. Justice09:5921/250%1/250%0/00%0/00%01110001-113
85A. Freeman (C)24:4020/20%0/00%0/20%2/450%03321002-142
BENCH
5A. Almonor08:4652/450%1/250%1/250%0/00%11200000-65
7K. Chantzis07:3900/20%0/10%0/10%0/00%00011003-1-2
8I. Agravanis25:22114/850%2/450%2/450%1/250%15602001110
11J. Floyd20:07144/1233%3/837%1/425%5/683%00043002-36
27K. Gontikas15:5721/250%1/250%0/00%0/00%12301012-24
41A. Patrikis21:21135/683%3/475%2/2100%1/333%23501003114
88N. Pozoglou05:3900/20%0/10%0/10%0/00%011000000-1
Team / Coach54901
TOTAL2007026/6341%19/4344%7/2035%11/1764%1234461614432382
@Photo credits: eurokinissi
     

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