Ο Κολοσσός Ρόδου επικράτησε των Βίκος Φαlcons με 80-70 και πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του στη GBL. Χωρίς νίκη παραμένουν ακόμη οι νεοφώτιστοι μετά το πέρας τεσσάρων αγωνιστικών.

Ο Κολοσσός επιβλήθηκε με 80-70 των Βίκος Φαlcons στη Ρόδο και πέτυχε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα της GBL. Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι παραμένουν ουραγοί, χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, μετά την ολοκλήρωση τεσσάρων αγωνιστικών. Κορυφαίοι για τους γηπεδούχους οι Χάρις και Καμπερίδης. Για την ομάδα των Ιωαννίνων, ξεχώρισαν οι Φλόιντ και Πατρίκης.

Κολοσσός - Βίκος Φαlcons: Ο αγώνας

Το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης είχε ρυθμό, ωραίες φάσεις και οι δύο ομάδες ήτα κοντά στο σκορ. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την περίοδο προηγούμενοι με τέσσερις πόντους (24-20). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, τα πράγματα ήταν πιο ισορροπημένα, με τις δύο άμυνες να είναι πιο σκληρές και τον Βίκο να είναι σταθερά κοντά στο σκορ αλλά τον Κολοσσό να ελέγχει τον ρυθμό και να έχει το.. τιμόνι του αγώνα. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 40-36 για την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη.

Στην επανάληψη το σκηνικό άλλαξε άρδην, με τους Ροδίτες να είναι κυρίαρχοι και να φτάνουν σχετικά εύκολα στην τελική επικράτηση και τη δεύτερή τους νίκη στο πρωτάθλημα. Οι Βίκος Φαlcons δεν είχαν λύσεις και η διαφορά αυξανόταν με γεωμετρική πρόοδο και το σύνολο του «Νησιού των Ιπποτών» μπήκε στην τελευταία περίοδο με +13 (65-52). Στο τελευταίο δεκάλεπτο, τα πράγματα δεν τροποποιήθηκαν ιδιαίτερα, απλά η ομάδα της Ηπείρου μείωσε τη διαφορά για το τελικό 80-70. Χάρις (19 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ) και Καμπερίδης (11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ), ξεχώρισαν για τους νικητές. Φλόιντ (14 πόντους, 4 ασίστ) και Πατρίκης (13 πόντους, 5 ριμπάουντ), ήταν τα «πρώτα βιολιά» για τους φιλοξενούμενους.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα

MVP ΗΤΑΝ... Ο Χάρις με 19 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Καμπερίδης με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Με πνεύμα μαχητή οι φιλοξενούμενοι

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Φρίμαν που είχε μόλις 2 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τα 85 ριμπάουντ του αγώνα συνολικά

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 40-36, 65-52, 80-70

Τα ομαδικά στατιστικά:

Kolossos H Hotels Collection FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: A. Lykogiannis | Assistant: A. Gavalas, Z. Djuric MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players STARTERS 2 P. Willis 25:02 11 5/16 31% 4/8 50% 1/8 12% 0/0 0% 0 6 6 5 2 2 0 1 12 11 5 E. Manjon-Van Ewyk 20:04 3 1/8 12% 1/8 12% 0/0 0% 1/2 50% 1 0 1 3 3 1 1 1 13 1 9 D. Upson 24:12 9 4/7 57% 4/7 57% 0/0 0% 1/1 100% 2 4 6 0 4 1 0 1 1 12 21 G. Kamberidis (C) 20:29 11 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 2/2 100% 0 4 4 1 2 0 1 0 13 16 33 J. Barnett 27:47 8 3/4 75% 2/2 100% 1/2 50% 1/2 50% 0 1 1 0 1 0 1 0 3 8 BENCH 4 Z. Karampelas 13:01 8 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/3 66% 1 0 1 2 4 1 0 0 -4 7 7 N. Tsiakmas 12:55 3 1/4 25% 1/3 33% 0/1 0% 1/1 100% 0 1 1 2 0 0 1 0 -3 4 13 A. Kalaitzakis 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 V. Christidis 12:22 3 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 2 1 3 0 3 0 0 0 3 0 22 C. Harris 20:18 19 6/12 50% 2/6 33% 4/6 66% 3/4 75% 0 1 1 2 3 1 1 0 4 15 34 J. Kreuser 23:50 5 1/7 14% 0/2 0% 1/5 20% 2/2 100% 0 8 8 0 2 1 1 0 8 7 Team / Coach 4 3 7 0 0 TOTAL 200 80 27/70 38% 15/40 37% 12/30 40% 14/21 66% 10 29 39 15 19 7 8 3 88