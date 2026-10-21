Ο Κολοσσός δεν κατάφερε να φύγει με το διπλό από την Πορτογαλία, καθώς γνώρισε την ήττα με 71-69 στην παράταση από τη Σπόρτινγκ.

Ο Κολοσσός δεν κατάφερε να κάνει το 3/3 στο FIBA Europe Cup. Για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης, φιλοξενήθηκε από τη Σπόρτινγκ και γνώρισε την ήττα στην παράταση με 71-69.

Σπόρτινγκ - Κολοσσός: Το ματς

Ο Μάνιον είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, με τον Βεντούρα να απαντάει με τρίποντο για το 3-2 στο 08:48. Με επιμέρους σκορ 7-1 από το 06:16 μέχρι το 03:58, ο Κολοσσός είχε κάνει το 11-8. Με δύο δίποντα, η Σπόρτινγκ είχε περάσει μπροστά με 12-11, όμως με δίποντα των Μάνιον - Κρούζερ και τρίποντο του Καμπερίδη, οι Ροδίτες είχαν κάνει το 18-12. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, η ομάδα του Λυκογιάννη είχε το προβάδισμα με 21-15.

Ο Ο' Ράιλι είχε σκοράρει με μία βολή στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Κρούζερ να απαντάει με τρίποντο για το 23-16. Η Σπόρτινγκ είχε μειώσει σε 24-26 στο 04:22, όμως με τρίποντο του Καμπερίδη και δύο βολές του Άπσον, το σκορ ήταν 31-24 στο 03:32. Στο 01:22 η διαφορά ήταν στους εννιά (38-29), όμως με επιμέρους σκορ 8-2, οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει σε 37-38. Ο Κολοσσός είχε πάει στα αποδυτήρια, με το υπέρ του 41-37, χάρη σε τρεις βολές του Καμπερίδη.

Ο Αμαράντε είχε σκοράρει στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Κρούζερ να απαντάει με πέντε πόντους για το 46-39 στο 07:12. Οι Πορτογάλοι είχαν βγάλει αντίδραση και με επιμέρους σκορ 13-3 από το 06:38 (Βεντούρα) μέχρι το 03:00 (Κρουζ), είχαν περάσει μπροστά με 52-49. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, η Σπόρτινγκ είχε το προβάδισμα με 52-51, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν με βολή του Καμπερίδη και τρίποντο του Στίβενσον.

Ο Μάνιον είχε πετύχει δύο δίποντα στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Ντέιβις να απαντάει με δίποντο για το 54-55 στο 08:47. Ο Κολοσσός είχε το προβάδισμα με 59-54 στο 07:27, όμως με σερί 9-0, οι γηπεδούχοι είχαν κάνει το 63-59. Στα 00:44 ο Μάνιον είχε κάνει το 66-65, όμως ο Κρουζ με βολή στα 00:23, είχε στείλει το παιχνίδι στην παράταση.

Ο Χάρις είχε σκοράρει το πρώτο καλάθι της παράτασης, με τον Ντέιβις να απαντάει με μία βολή (67-68). Ο Κρούζερ είχε πετύχει μία βολή στο 01:17 (67-69), όμως με δίποντα των Αμαράντε και Κρουζ, η Σπόρτινγκ πήρε τη νίκη με 71-69.

Τα δεκάλεπτα: 15-21, 37-41, 52-51, 66-66 (κ.δ.), 71-69