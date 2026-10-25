Ο Βαγγέλης Λιόλιος, ολοκλήρωσε την απολογία του στον ανακριτή, μετά από 3μιση ώρες.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα γύρω από το ελληνικό μπάσκετ και τις πρόσφατες εξελίξεις. Την Κυριακή (25/10), Ο Βαγγέλης Λιόλιος έφθασε στην Ευελπίδων λίγο πριν τις 10:00, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που του προσάπτονται αναφορικά με το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Η απολογία του Λιόλιου στον 9ο τακτικό ανακριτή, ολοκληρώθηκε μετά από 3μιση ώρες, με τον ίδιο να αρνείται τα πάντα, ενώ ανέφερε ότι όλα αυτά πρόκειται για κάποια σκευωρία. Απολογήθηκε με υπόμνημα και παρέδωσε φορολογικές δηλώσεις 10 ετών.

Μετά την απολογία και του Μαυραγάνη, που θα ακολουθήσει, ο Βαγγέλης Λιόλιος, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.