Προμηθέας - Ολυμπιακός 45-85: Τα highlights της αναμέτρησης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Ολυμπιακού στην Πάτρα επί του Προμηθέα, για την τέταρτη αγωνιστική της GBL.
Συνέχεια στις νίκες στην Greek Basketball League για τον Ολυμπιακό, που έχει το απόλυτο. Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενήθηκαν από τον Προμηθέα στο «Δημήτρης Τόφαλος» για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και επικράτησαν με 85-45.
Κορυφαίος ο Εμπάι Εντζάι, ενώ σκόραραν και οι δώδεκα παίκτες του Ολυμπιακού που αγωνίστηκαν, σε ένα παιχνίδι που η άμυνα των Πειραιωτών, στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν εντυπωσιακή.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.