Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Ολυμπιακού στην Πάτρα επί του Προμηθέα, για την τέταρτη αγωνιστική της GBL.

Συνέχεια στις νίκες στην Greek Basketball League για τον Ολυμπιακό, που έχει το απόλυτο. Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενήθηκαν από τον Προμηθέα στο «Δημήτρης Τόφαλος» για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και επικράτησαν με 85-45.

Κορυφαίος ο Εμπάι Εντζάι, ενώ σκόραραν και οι δώδεκα παίκτες του Ολυμπιακού που αγωνίστηκαν, σε ένα παιχνίδι που η άμυνα των Πειραιωτών, στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν εντυπωσιακή.