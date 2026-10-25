Μπόγρης: «Υπερχυδαίος όποιος επηρεάζει μικρές κατηγορίες - Το κύκλωμα είναι πιο διεφθαρμένο, έχει να κάνει με προπονητές και παίκτες!»

Διαβάστε όλα όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπόγρης και για τη δικαίωση που αισθάνεται με την εξέλιξη της υπόθεσης του Basketgate

Ο Γιώργος Μπόγρης φιλοξενήθηκε στην ενημερωτική εκπομπή του Mega «Εξελίξεις Τώρα» και μίλησε για το Basketgate μεταφέροντας τη δική του οπτική από τα όσα έγιναν γύρω από το συμβόλαιό του και όχι μόνο.

Αναλυτικά

Για το κύκλωμα και όσα αντιλαμβανόταν:«Ένας λόγος που δεν ήμουν αρεστός είναι ότι αντιλαμβανόμουν πράγματα που μου προκαλούσαν ερωτήματα. Το κύκλωμα έχει να κάνει και με προπονητές και με παίκτες, όχι μόνο με διαιτητές. Θα βγουν πολλά πράγματα, ακόμη και έξω από το επαγγελματικό επίπεδο, που δεν τα περιμένουμε. Το κύκλωμα είναι πολύ πιο διεφθαρμένο από τη διαιτησία».

Για τη δικαίωση και όσα συνέβησαν με το συμβόλαιό του: «Η δικαίωση είναι μόνο ψυχική, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ο τρόπος με τον οποίο λύθηκε το συμβόλαιό μου δεν είχε να κάνει με τις τεχνικές ποινές. Δεχόμουν τεράστιο πόλεμο εξωαγωνιστικά, προκειμένου να φύγω, και άνοιξε μια πόρτα στην Ισπανία για να αποχωρήσω. Αν ήταν κάποιος άλλος στη θέση μου, θα είχε τελειώσει η καριέρα του υπό αυτές τις συνθήκες. Εγώ βρήκα την ευκαιρία να απαλλαγώ από αυτή την κατάσταση, αλλά όσα έγιναν για να με αναγκάσουν να τα παρατήσω ήταν αισχρά και ανήθικα. Η λύτρωση ήταν ψυχική».

Για το μπούλινγκ που δέχθηκε: «Το μεγαλύτερο μπούλινγκ που δέχθηκα ήταν για να μη γίνει προσφυγή για προσβολή προσωπικότητας. Δεν έκανα προπονήσεις με την ομάδα, με έστελναν για βάρη και δεν με υπολόγιζαν, αλλά με έβαζαν επίτηδες για δύο με τρία λεπτά στους αγώνες, χωρίς να προπονούμαι καθόλου. Δεν πίστευαν ότι είχα δυναμική μέσα στα αποδυτήρια.

Με κάλεσαν σε απολογία επειδή έβρισα τον εαυτό μου και άλλη μία φορά για ένα διαφημιστικό που διήρκεσε περισσότερο από το προβλεπόμενο. Είχα πει ότι η κατάσταση ήταν ασόβαρη. Ο πόλεμος ήταν συνεχόμενος και θα μπορούσε να είχε γίνει με πιο σωστό τρόπο».

Για την αλλοίωση αποτελεσμάτων σε μικρότερες κατηγορίες: «Όταν κάποιος πηγαίνει και επηρεάζει κατηγορίες που δεν έχουν να κάνουν με οικονομικό όφελος, είναι υπέρτατα χυδαίος. Η απλυστιά δεν έχει ταβάνι. Στα σχολικά, στα εφηβικά ή στα τοπικά πρωταθλήματα, τα παιδιά πηγαίνουν για ένα έξτρα μεροκάματο και το θέμα είναι βιοποριστικό. Όταν επηρεάζεις τα αποτελέσματα αυτών των παιδιών, το “χυδαίος” είναι ο πιο ελαφρύς χαρακτηρισμός».