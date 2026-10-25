Μπαρτζώκας: «Το μπάσκετ είναι πάνω απ' όλα - Ελπίζω να παίξει 1-2 παιχνίδια αυτή τη βδομάδα ο Μοντέρο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε το δικό του σχόλιο μετά την άνετη νίκη του Ολυμπιακού επί του Προμηθέα για την 4η αγωνιστική της GBL.

Άνετο μεσημέρι είχε στην Πάτρα ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενήθηκαν από τον Προμηθέα για την τέταρτη αγωνιστική της Greek Basketball League και φτάσανε εύκολα στη νίκη με 85-45.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, έκανε το δικό του σχόλιο μετά από αυτή την άνετη νίκη, αναφέρθηκε στον τραυματία Γιαν Μοντέρο, αλλά και στα όσα γίνονται τις τελευταίες ημέρες στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο Μπαρτζώκας είπε

«Εντάξει, ήταν μια ιδιαίτερη συνθήκη το δεύτερο ημίχρονο. Γενικά, για ένα οκτάλεπτο-δεκάλεπτο παίξαμε καλά και ανοίξαμε τη διαφορά. Μετά έπαιξαν νεαροί παίκτες από τον Προμηθέα και είπα ότι έπρεπε να τους σεβαστούμε παίζοντας σοβαρά, να σεβαστούμε και τα παιδιά, αλλά και τον κόσμο. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, ιδίως για τον κόσμο του Ολυμπιακού, αλλά και των άλλων ομάδων, που περιμένει μία φορά τον χρόνο να δει την ομάδα του. Πρέπει να είμαστε σοβαροί και αυτό ήταν σημαντικό για εμάς. Ήταν και ένα παιχνίδι στο οποίο έπρεπε να γίνει διαχείριση ενόψει της διαβολοβδομάδας».

Για τον Μοντέρο: «Θα δούμε. Αύριο έχει ατομική προπόνηση και ανάλογα με το πώς θα πάει το πόδι του θα δούμε. Ελπίζω να μπορέσει να παίξει ένα ή δύο παιχνίδια αυτή την εβδομάδα, αλλά ξέρετε ότι αυτό πηγαίνει μέρα με τη μέρα. Αν σας πω κάτι τώρα, δεν είναι σίγουρο».

Για τα όσα γίνονται στο ελληνικό μπάσκετ: «Για μένα είναι πολύ εύκολο, γιατί θεωρώ ότι είμαστε ευλογημένοι που ασχολούμαστε με αυτό που αγαπάμε. Το μπάσκετ είναι πάνω απ' όλα και τα παιδιά που έρχονται εδώ πέρα, ο κόσμος που έχει έρθει για να δει την ομάδα μας, είναι αυτό που στο τέλος πρέπει να μείνει».