Ολυμπιακός: Τζόσεφ αντί Τζόουνς στην οκτάδα των ξένων
Αλλαγή... σχεδίων στον Ολυμπιακό! Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα τροποποίησε τη λίστα των οκτώ ξένων για τη GBL, αφού τη θέση του Ταϊρίκ Τζόουνς πήρε ο Κόρι Τζόσεφ.
Η εν λόγω εξέλιξη έλαβε χώρα ελέω της έλλειψης που έχουν οι ερυθρόλευκοι στους περιφερειακούς, με τον Καναδό γκαρντ να αντικαθιστά τον Αμερικανό σέντερ. Ο Τζόσεφ θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα (25/10, 13:00, Live στο Gazzetta) στην Πάτρα για την 4η αγωνιστική της GBL, αφού μοναδικοί διαθέσιμοι «κοντοί» για τους ερυθρόλευκους είναι ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο Όμηρος Νετζήπογλου, ο Γιώργος Μπουρνελές και ο Τζορτζ Πάπας.
Αναλυτικά η οκτάδα των ξένων μετά την αλλαγή στη λίστα:
Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τάισον Γουόρντ, Γιαν Μοντέρο, Εμπάι Εντζάι, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Εβάν Φουρνιέ, Κόρι Τζόσεφ
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