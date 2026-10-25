Σε αλλαγή της λίστας στην οκτάδα των ξένων προχώρησε ο Ολυμπιακός, αφού τη θέση του Ταϊρίκ Τζόουνς πήρε ο Κόρι Τζόσεφ.

Αλλαγή... σχεδίων στον Ολυμπιακό! Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα τροποποίησε τη λίστα των οκτώ ξένων για τη GBL, αφού τη θέση του Ταϊρίκ Τζόουνς πήρε ο Κόρι Τζόσεφ.

Η εν λόγω εξέλιξη έλαβε χώρα ελέω της έλλειψης που έχουν οι ερυθρόλευκοι στους περιφερειακούς, με τον Καναδό γκαρντ να αντικαθιστά τον Αμερικανό σέντερ. Ο Τζόσεφ θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα (25/10, 13:00, Live στο Gazzetta) στην Πάτρα για την 4η αγωνιστική της GBL, αφού μοναδικοί διαθέσιμοι «κοντοί» για τους ερυθρόλευκους είναι ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο Όμηρος Νετζήπογλου, ο Γιώργος Μπουρνελές και ο Τζορτζ Πάπας.

Αναλυτικά η οκτάδα των ξένων μετά την αλλαγή στη λίστα:

Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τάισον Γουόρντ, Γιαν Μοντέρο, Εμπάι Εντζάι, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Εβάν Φουρνιέ, Κόρι Τζόσεφ