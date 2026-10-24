Κανείς δε θα θυμάται πως έπαιζες τον Οκτώβριο...

Ο Νίκος Μοσχοβίτης γράφει για τη νέα «ugly win» του ΠΑΟΚ, αυτήν τη φορά επί της ΑΕΚ και μένει λίγο παραπάνω στην περίπτωση Μπριν Ταϊρί.

Γίνεται μια ομάδα να κερδίζει, αλλά να προβληματίζει με την εικόνα της; Γίνεται στη μετά-Super Cup εποχή της φετινής version του ΠΑΟΚ. Άλλοτε το επιθετικό κομμάτι, άλλοτε το αμυντικό, το αποτέλεσμα είναι ίδιο, να υπάρχει δηλαδή μία διαρκής κουβέντα για το μπάσκετ που παρουσιάζει το σύνολο του Αντρέα Τρινκιέρι.

Το παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Ιταλός τεχνικός, μετά τη νίκη επί της Ουλμ, κάνοντας λόγο για άσχημη, αργή και προβλέψιμη εικόνα στην επίθεση και σήμερα κόντρα στην ΑΕΚ, όχι μόνο αυτή δε βελτιώθηκε, αλλά έγινε και χειρότερη, με αποκορύφωμα τη χωρίς εντός πεδιάς καλάθι δεύτερη περίοδο του ντέρμπι. Σήμερα, εμφανίστηκε περισσότερο ευδιάθετος, θέλοντας κι ο ίδιος να αλλάξει την όλη κουβέντα και να βγάλει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία συνέχεια.

Χρησιμοποίησε τη λέξη «σταθερότητα» ως... κλειδί για τον επόμενο μήνα και στο τέλος του, θα φανεί αν θα τη βρει όντως και η ομάδα του, θα παρουσιάζει μια πιο ισορροπημένη εικόνα. Βέβαια, μαζί με το Super Cup, οι 8/10 νίκες από την έναρξη της σεζόν, η πρώτη θέση στη GΒL με 4-0 και το 3-1 στο Eurocup, ε δεν το λες και άσχημη συγκομιδή.

Σε μια σεζόν που είμαστε ακόμα στον πρώτο μήνα της, ο δρόμος είναι πραγματικά μακρύς και όποιο κι αν είναι το τέλος του, κανείς δε θα θυμάται πως έπαιζε η ομάδα τον Οκτώβριο. Ωστόσο, για να ξεχαστεί αυτή η εικόνα, αυτή που θα έρθει θα πρέπει να είναι σταδιακά καλύτερη. Και προς το παρόν, δεν είναι, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι.

Δεν είναι υπερβολή, να συνδυάσει κάποιος τους 20 πόντους (με 19 στην 4η περίοδο) στη νίκη με τη Μανρέσα, τους 19 (τους 12 στην 4η περίοδο) με την Ουλμ και τους 28 σήμερα (με 20 προσπάθειες!) του Μπριν Ταϊρί, με το εντός έδρας 3/3 του ΠΑΟΚ. Υπάρχει και η 4η νίκη επί της Δόξας Λευκάδας Elabet, αλλά εκείνο το παιχνίδι είχε τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά και ήταν σε άδειο γήπεδο, λόγω τιμωρίας.

Κάποιοι έδωσαν μάχη για να φέρουν τον Αμερικανό πέρσι στον ΠΑΟΚ, κι ας μην είναι πλέον στην ομάδα. Η εικόνα του, τόσο πέρσι, αλλά και φέτος, σε έναν τελείως διαφορετικό, από πλευράς φιλοδοξιών και μπάτζετ ΠΑΟΚ, τους δικαιώνει κάθε σχεδόν φορά που ο Ταϊρί είναι στο παρκέ. Είναι ξεκάθαρη η αναγκαιότητα των χαρακτηριστικών του, ειδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή γι’ αυτήν την ομάδα. Ο τύπος, κάνει κάτι που ακόμα και στο πρώτο επίπεδο, πληρώνεται πολύ καλά. Ξέρει να βάζει τη μπάλα στο καλάθι και κυρίως, ξέρει να τη βάζει στα δύσκολα.

Δε μπορεί να μη σημειωθεί επίσης σήμερα η εικόνα του Κάιλ Αλεξάντερ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Αμερικανός σέντερ ήταν παντού στην άμυνα, πήρε 11 ριμπάουντ, έκανε 2 μπλοκ και παιχνίδι με το παιχνίδι, βελτιώνει ένα κομμάτι που στα πρώτα ματς, τον ζόριζε πολύ. Ίσως να έχει αλλάξει και λίγο η τακτική αντιμετώπιση όταν είναι ο ίδιος στο παρκέ, ενώ επίσης δεν περνάει απαρατήρητο το 21:53 του Νάσου Μπαζίνα (με τον Καλάθη φανερά εκτός ρυθμού όσο αγωνίστηκε) με 8 πόντους και 2/5 τρίποντα. Δεύτερο σερί «γεμάτο» παιχνίδι μετά την Ουλμ.

Θα ερχόταν και ένα κακό παιχνίδι για τον Όσμαν (9π.), η μέτρια εμφάνιση του Φόστερ σήμερα, φάνηκε ακόμα περισσότερο, ελλείψει και του Μήτρου-Λονγκ, γενικά σε μεγάλο κομμάτι του αγώνα, ο ΠΑΟΚ έβγαζε μεγάλη πίεση, άγνωστο το γιατί, παρακολουθώντας από ψηλά...

Την Τρίτη έρχεται crash test στην έδρα της Μπαχτσεσεχίρ. Δύσκολη πίστα.

Υ.Γ.: Σε αρκετά κομμάτια του δεύτερου ημιχρόνου, ο Αντρέα Τρινκιέρι καθόταν στον πάγκο και ο Μαξ Μενέτι ήταν αυτός που έδινε οδηγίες ως head coach.

Υ.Γ. 2: Υπάρχουν διάφοροι... Λέλαντ Γουόκερ που κοιτάει ο ΠΑΟΚ και έτσι πρέπει να κάνει.