Οι δηλώσεις του προπονητή του Αμαρουσίου, Ηλία Παπαθεοδώρου, μετά το τέλος της αναμέτρησης κόντρα στο Περιστέρι.

Το Μαρούσι πάλεψε, έφτασε κοντά στην πρώτη του νίκη στη GBL αλλά ηττήθηκε στο φινάλε με 83-81 στην έδρα του Περιστερίου. Ο κόουτς της ομάδας, Ηλίας Παπαθεοδώρου, μετά το τέλος του αγώνα μίλησε για τους λόγους που οδήγησαν στην ήττα, στάθηκε στην προσπάθεια των παικτών του, ενώ ήταν... λακωνικός για τα τεκταινόμενα στο ελληνικό μπάσκετ και το σκάνδαλο των στημένων αγώνων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πολύ ωραίο παιχνίδι, κάναμε πολύ καλή εμφάνιση και δείξαμε μαχητικότητα μέχρι το τέλος. Η τύχη, όμως, δεν ήταν με το μέρος μας. Από μια άτυχη φάση, χάσαμε και το Περιστέρι κατάφερε να πάρει τη νίκη. Κρατάμε την καλή εμφάνιση, την ενέργεια και τη μαχητικότητα που δείξαμε απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο».

Για τις εξελίξεις γύρω από το ελληνικό μπάσκετ:

«Δεν έχω να πω τίποτα».