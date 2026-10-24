Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου λίγο έλειψε να πέσει από την καρέκλα του αφού έζησε έντονα τα τελευταία δευτερόλεπτα στο Περιστέρι-Μαρούσι.

Το Περιστέρι πήρε την τρίτη του νίκη στο πρωτάθλημα επικρατώντας με 83-81 του Αμαρουσίου στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Στην αντίπερα όχθη, οι φιλοξενούμενοι έφθασαν τις τέσσερις ισάριθμες ήττες στη GBL.

Το ματς ήταν θρίλερ μέχρι το τέλος, με τους γηπεδούχους να επικρατούν. Πάντως ο Ηλίας Παπαθεοδώρου έζησε έντονα το ματς και αυτό φάνηκε και στις αντιδράσεις του, αφού λίγο έλειψε να πέσει από την καρέκλα στα τελευταία δευτερόλεπτα.