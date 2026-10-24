Ο Βασίλης Ξανθόπουλος στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Περιστερίου επί του Αμαρουσίου, αναφέρθηκε στο παιχνίδι της ομάδας του κόντρα Προμηθέα όπου το σύνολο της Πάτρας, εκτέλεσε 48 βολές.

Μετά τη νίκη του Περιστερίου επί του Αμαρουσίου, ο Βασίλης Ξανθόπουλος πραγματοποίησε δηλώσεις και απάντησε σε ερώτηση σχετικά με την αναμέτρηση της ομάδας του κόντρα στον Προμηθέα, με τις 48 βολές των Πατρινών.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν θέλησε να σχολιάσει το συγκεκριμένο ματς, ωστόσο τοποθετήθηκε σχετικά με τις εξελίξεις με το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Όσα είπε ο Βασίλης Ξανθόπουλος:

«Δεν θα απαντήσω για τις 48 βολές. Γενικά δεν μιλάω για διαιτησία, όποτε το κάνω είτε σαν παίκτης είτε προπονητής αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που είμαι, έλεγα πάντα όταν δεν είχαμε καλή διαιτησία ότι ήταν σε κακή μέρα, που μπορεί να είναι και ένας παίκτης μας σε κακή μέρα. Και πάντα αυτό έλεγα γιατί, αυτό που λέω στους παίκτες και αυτό που έκανα σαν παίκτης. Παίζω το παιχνίδι που αγαπάω και έλεγχο αυτά που μπορώ να ελέγξω.

Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι παίκτες, όταν παίζαμε. Σίγουρα όλο αυτό που γίνεται είναι πολύ άσχημο για το άθλημα που αγαπάμε, για το εθνικό μας άθλημα. Γιατί γίνονται επενδύσεις. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός γιατί έχω μεγαλώσει με αυτό το άθλημα. Το θέμα είναι ότι έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, εμπιστευόμαστε 100% τη δικαιοσύνη και ότι είναι να βγει να βγει για να γίνει για το καλό του αθλήματος. Αν τα άτομα που έχουν πιάσει έχουν κάνει όλα αυτά που ακούγονται πρέπει να πληρώσουν, αν τα ΄έχουν κάνει άλλα πρέπει να πληρώσουν άλλοι. Από' κει και πέρα όμως, αυτό που λέω είναι ότι έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, αν είναι να την πληρώσουν, να την πληρώσουν αυτοί που πρέπει να την πληρώσουν».