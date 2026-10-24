Γιαννακόπουλος: «Τέτοια πρεμούρα έχεις εσύ, για να μην προφυλακιστεί ο πρόεδρος της ΕΟΚ;»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω stories στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τοποθετήθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Μέσω stories στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις που υπάρχουν στο ελληνικό μπάσκετ.

Μάλιστα τόνισε πως θα ξανακάνει το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο «Καλλιμάρμαρο» και θα παέι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Τέτοια πρεμούρα έχεις εσύ, όσο δυνατός και να’ σαι απ’ τη θέση που είσαι, για να μην προφυλακιστεί ο πρόεδρος της ΕΟΚ; Εντάξει καταλαβαίνουμε τι υπάρχει, τα ξέρουμε τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε κι εμείς, όλη τη διαδρομή μετά σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο… Αλλά θα ενδώσετε στους εκβιασμούς του δηλαδή; Απλά τονίζω… Email, κινητά όλων, φαντάζομαι ελέγχονται έτσι;

Ο λόγος που πέρυσι δεν πήγα στο Καλλιμάρμαρο, ήταν γιατί είχα τιμωρηθεί από καταγγελία του Ολυμπιακού για τα στόρι μου στο Instagram που έλεγα ότι η Τσαρούχα δεν σφυρίζει σωστά και σφυρίζει με προκατάληψη. Αυτή τη στιγμή η Τσαρούχα είναι στη φυλακή. Απ’ όσο γνωρίζω μέχρι τώρα, τον χρόνο να πάει πίσω δεν το έχει ανακαλύψει κανένας. Αυτό πώς θα διορθωθεί; Δε μιλάω για τα εκατομμύρια, δεν μιλάω για τη λάσπη, δε μιλάω για τη σπίλωση προσωπικότητας, προσπάθεια μάλλον σπίλωσης. Δε μιλάω για τίποτα απ’ όλα αυτά. Ποιος θα μου το αναπληρώσει αυτό; Και πώς; Θα το αναπληρώσω εγώ. Θα το ξανακάνω και θα πάω!»