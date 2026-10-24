Το περίφημο βίντεο με την αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη από το μας Φάρος Λάρισας-Άρης ήρθε στο φως της δημοσιότητας όπου φαίνεται η αντίδραση του «Δράκου» του ελληνικού μπάσκετ.

H αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη από την αναμέτρηση του Άρη με τον Φάρο Λάρισας, στις 17 Μαρτίου 2018, βρέθηκε εκ νέου στο προσκήνιο του σκανδάλου του Basketgate, με τον «Δράκο» του ελληνικού μπάσκετ να έχει εκφράσει τη διάθεσή του να καταθέσει υπέρ των εν λόγω κατηγοριών (δηλ κατά των κατηγορουμένων), που βαραίνουν έξι στελέχη του μπάσκετ και τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.

Το προαναφερθέν παιχνίδι βρίσκεται εντός της δικογραφίας, καθώς σύμφωνα με όσα έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, ο διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης φέρεται να έλαβε 5.000 ευρώ για να ευνοήσει την προσπάθεια της ομάδας της Λάρισας να παραμείνει στην κατηγορία.

Ο Βαγγέλης Τσάπας, μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού, υποστήριξε ότι είχε παραχωρήσει τις μετοχές του Φάρου και ότι η παραμονή της ομάδας ήταν απαραίτητη για να προχωρήσει η πώλησή της στη Λήμνο. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε το περιεχόμενο της δικογραφίας σύμφωνα με το οποίο, ο ίδιος είχε προσεγγίσει τον διαιτητή Πηλοΐδη για να του δώσει αυτό το ποσό και μάλιστα, ο ίδιος ο πρώην διαιτητής του έκανε λόγο για «δωράκι» που θα το δει στο ματς.

Ως αποτέλεσμα, ο Παναγιώτης Γιαννάκης αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές πριν από την ανάπαυλα, στο 19:55 πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Όπως μετέφεραν οι ρεπόρτερ εκείνης της αναμέτρησης, ο τότε προπονητής του Άρη είχε διαμαρτηρηθεί πολύ ευγενικά στον Τάσο Πηλοΐδη τη στιγμή που ο διαιτητής τον πλησίασε λέγοντάς του «Γιατί παίζεις έτσι;». Τότε δέχεται τη δευτερη τεχνική ποινή και όσο ο Γιαννάκης έχει πάρει τον δρόμο για τα αποδυτήρια έλεγε «Ντροπή σου!», με αποδέκτη τον Πηλοΐδη.