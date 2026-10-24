ΠΑΟΚ - Άρης 65-62: Τα highlights της αναμέτρησης
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Δείτε τα highlights της νίκης του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της GBL.
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της ΑΕΚ με 65-62 στο «PAOK Sports Arena», έχοντας ως κορυφαίος τον Μπριν Ταϊρί ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους.
Ο Νέλι Τζόζεφ είχε 16 πόντους, με 8 ριμπάουντ, καθώς και 5/6 δίποντα, ενώ είχε και 22 στο ranking, ήταν ο κορυφαίος για την «Ένωση».
Δείτε τα highlights:
@Photo credits: eurokinissi
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