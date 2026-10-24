Ο Απόστολος Λύτρας αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Ηλία Κορομηλά στην υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων.

Ο Απόστολος Λύτρας ανέλαβε τη νομική εκπροσώπηση του Ηλία Κορομηλά, ενός εκ των έξι προσώπων που έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ που έχει συγκλονίσει την κοινωνία.

Ο πρώην διαιτητής αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα (26/10), προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Όπως έκανε γνωστό το «Newsit» σε ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του, ο κ. Λύτρας έκανε γνωστό ότι αναλαμβάνει τον κ. Κορομηλά και επισήμανε ότι ο εντολέας του αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται.

«Ο Ηλίας Κορομηλάς θα απαντήσει με απόλυτη ειλικρίνεια σε κάθε ερώτημα που θα του τεθεί και να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης», αναφέρεται χαρακτηριστικά.