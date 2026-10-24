Έντεκα ακόμη πρόσωπα, μεταξύ διαιτητών και παραγόντων του μπάσκετ, μπαίνουν στο κάδρο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων.

Έντεκα ακόμη πρόσωπα βρίσκονται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το «iEidiseis».

Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες (23/10) τα ονόματά τους προέκυψαν από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής στη δικογραφία, στην οποία κεντρικό πρόσωπο εμφανίζεται ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τους 11 νέους εμπλεκομένους δεν αναμένεται να εφαρμοστεί η ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε για τους έξι βασικούς κατηγορουμένους, για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Πρόκειται για τον Βαγγέλη Λιόλιο, τους διαιτητές Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρο Παπαπέτρου και Τάσο Πηλοϊδή, τον αρχιδιαιτητή και ειδικό σύμβουλο διαιτησίας Ηλία Κορομηλά, καθώς και τον επιχειρηματία Γιώργο Μαυραγάνη, ο οποίος διατηρεί στενή σχέση συνεργασίας με τον πρόεδρο της ΕΟΚ.

Τα 11 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων βρίσκονται διαιτητές και παράγοντες του αθλήματος, αναμένεται να κληθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για όσα τους αποδίδονται στις μαρτυρικές καταθέσεις. Η στάση τους και όσα θα υποστηρίξουν κατά την απολογία τους θα συνεκτιμηθούν από τις δικαστικές αρχές για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης και το ενδεχόμενο σύλληψής τους.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, η διαδικασία κλήτευσης ενδέχεται να αρχίσει από τη Δευτέρα (26/10), μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των έξι βασικών κατηγορουμένων. Παράλληλα, εκτιμάται πως οι σχετικές ενέργειες θα προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς, καθώς οι κλήσεις των νέων εμπλεκομένων αναμένεται να πραγματοποιηθούν με διαδικασίες εξπρές.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου οδηγήθηκε στη φυλακή, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του έπειτα από πολύωρη απολογία την Παρασκευή (23/10). Την Κυριακή (25/10, 10:00 π.μ.) απολογείται ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης, ενώ τη Δευτέρα (26/10, 10:30 π.μ.) η Βάσω Τσαρούχα, ο Τάσος Πηλοΐδης και ο Ηλίας Κορομηλάς.