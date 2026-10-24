Ατλέτικο Μαδρίτης - Ντεπορτίβο Λα Κορούνια 1-0: Συνεχίζει την καταδίωξη ενόψει... Clasico
Η καταδίωξη της κορυφής συνεχίζεται για την Ατλέτικο. Με γκολ του Χουλιάν Άλβαρες νωρίς στο β΄μέρος, οι Μαδριλένοι λύγισαν με 1-0 τη Ντεπορτίβο Λα Κουρύνια, έφτασαν τις έξι διαδοχικές νίκες στη La Liga και μείωσαν την απόσταση από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα στο -2, η οποία την Κυριακή (25/10) υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πρώτο Clasico φετινής σεζόν.
Η ομάδα του Ντιέγο Σιμεόνε μπορεί να τα βρήκε σκούρα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, αλλά βρήκε τελικά το δρόμο προς τα δίχτυα στο 48΄. Σε εκείνο το σημείο, ο Γκριμάλδο έκανε τη συρτή μπαλιά προς τη μικρή περιοχή, με τον Χουλιάν Άλβαρες να πετάγεται στην πορεία της μπάλας και να τη στέλνει στο πλεκτό για το 1-0.
Ένα σκορ που έμεινε ακέραιο μέχρι το φινάλε, με την Ατλέτικο να παραμένει στο δρόμο των επιτυχιών και να μειώνει προσωρινά την απόσταση στο -2 από τη Μπαρτσελόνα.
Άλωσε το «Μεστάγια» στο 90΄+6΄η Βιγιαρεάλ
Νωρίτερα η Βιγιαρεάλ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, αφού λύγισε στις καθυστερήσεις με ανατροπή και δέκα παίκτες με 2-1 τη Βαλένθια μέσα στο «Μεστάγια» κι ανέβηκε στην 8η θέση της La Liga. Αν και οι Νυχτερίδες προηγήθηκαν στο σκορ με εύστοχο πέναλτι του Πεπέλου στο 38΄, το Κίτρινο Υποβρύχιο γύρισε το ματς στο β΄μέρος.
Αρχικά στο 69΄ο ο Φρίμαν ισοφάρισε σε 1-1, όμως το έργο δυσκόλεψε δέκα λεπτά αργότερα με τη αποβολή του Γκέιγ. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα ωστόσο, η Βιγιαρεάλ βρήκε το γκολ της νίκης με τον Μικαουτάτζε στο 90΄+6΄για να αποδράσει με το τρίποντο.
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