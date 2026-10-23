Σπυρόπουλος: «Απλή συνωνυμία, δεν έχω καμία σχέση με την υπόθεση»

Ο πρώην διαιτητής Αντώνης Σπυρόπουλος πήρε θέση για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση με τη χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο νυν δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων και πρώην διαιτητής Αντώνης Σπυρόπουλος, τοποθετήθηκε για την εμπλοκή του ονόματός του σε δικογραφία σχετικά με το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Μάλιστα τόνισε πως δεν έχει σχέση με την υπόθεση και πρόκειται για συνωνυμία.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Σχετικά με την υπόθεση που απασχολεί το ελληνικό μπάσκετ. Με αφορμή τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ και κατόπιν πολλών τηλεφωνημάτων που έχω δεχθεί από συμπολίτες, φίλους και γνωστούς, οι οποίοι ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με ενδεχόμενη σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση που έχει δει το φως της δημοσιότητας, θεωρώ υποχρέωσή μου να προβώ στην παρούσα ανακοίνωση, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η κατάσταση και να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις.

Θέλω να καταστήσω απολύτως σαφές ότι πρόκειται για απλή συνωνυμία και δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή στην εν λόγω υπόθεση.

Παράλληλα, αισθάνομαι την ανάγκη να επισημάνω ότι η ενασχόλησή μου με τη διαιτησία της καλαθοσφαίρισης υπήρξε ένα ιδιαίτερα τιμητικό κεφάλαιο της προσωπικής και επαγγελματικής μου διαδρομής. Υπήρξα μέλος της ελληνικής διαιτησίας καλαθοσφαίρισης και είχα την τιμή να διαιτητεύσω αγώνες έως και την Α2 Εθνική Κατηγορία. Για τη διαδρομή αυτή αισθάνομαι υπερήφανος, καθώς υπηρέτησα με αγάπη και αφοσίωση το άθλημα, τις αξίες και τα ιδανικά του.

Τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ με λυπούν και με στενοχωρούν ιδιαιτέρως. Ο αθλητισμός οφείλει να αποτελεί χώρο διαφάνειας, αξιοκρατίας, ισονομίας και σεβασμού, και κάθε εξέλιξη που πλήττει την αξιοπιστία του προκαλεί εύλογο προβληματισμό.

Εύχομαι να χυθεί άπλετο φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης, να διερευνηθούν πλήρως τα πραγματικά περιστατικά και να αποδοθούν, όπου και εφόσον προκύψουν, οι ευθύνες που αναλογούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον θεσμό της Δικαιοσύνης και πιστεύω ότι η θεσμική διερεύνηση θα οδηγήσει στην ανάδειξη της αλήθειας.

Με την παρούσα ανακοίνωση επιδιώκω να αποσαφηνίσω κάθε πιθανή παρανόηση, τόσο ως προς την ιδιότητά μου ως Δημάρχου Διρφύων – Μεσσαπίων όσο και ως προς την προηγούμενη πορεία μου στον χώρο της διαιτησίας, ώστε να μην αφήνονται περιθώρια για λανθασμένους συνειρμούς και αδικαιολόγητες συγχύσεις».