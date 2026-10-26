Σε ένα παιχνίδι γεμάτο συγκινήσεις ο Πύργος κατάφερε να περάσει από την Ζάκυνθο επικρατώντας με 3-2 παίρνοντας βαθμολογική ανάσα.

Μεγάλο παιχνίδι στην Ζάκυνθο ανάμεσα στην τοπική ομάδα και τον Πύργο. Οι Πυργιώτες επικράτησαν με 3-2 και πήραν σημαντική βαθμολογική ανάσα φτάνοντας τους 8 βαθμούς με τους νησιώτες να μένουν στους 3 και να συνεχίσουν να βρίσκονται σε άσχημη θέση.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν μέσα σε δύο λεπτά να πετύχουν ισάριθμα γκολ. Αρχικά στο 27’ ο Φοφανά με ασίστ του Μαυριά έκανε το 0-1 και στο 29’ ο Μαυριάς με ασίστ του Φοφανά το 0-2, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε και το ημίχρονο. Στο δεύτερο οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Κουάδρα με πέναλτι στο 50’, αλλά στο 7ο’ ο Σαρδέλης έκανε το 1-3. Η Ζάκυνθος μείωσε με τον Κουάδρο στο 89’, αλλά δεν έκαναν κάτι παραπάνω με το 2-3 να μένει ως το τέλος.

Σκόρερ: 50′, 89’. Κουάδρα – 27′ Φοφανά σουτ, 29′ Μαυριάς σουτ, 70′ Σαρδέλης σουτ

Στο 77′ η κεφαλιά του Σέλμα στο οριζόντιο δοκάρι του Γιαννίκογλου!

ΑΠΣ Ζάκυνθος (Φυντάνης): Τσόγκας, Τσίτσκας, Στίκας (82′ Περέιρα), Κουάδρα, Λαζαρίδης (36′ Γυφτομήτρος), Αναστασόπουλος, Κάτσε, Καρίμ, Νέιρα (82′ Σινγκ), Ζοάο Μάριο (46′ Μπαστακός), Σέλμα.

ΠΑΣ Πύργος (Σπανός): Γιαννίκογλου, Εραμούσπε, Ευαγγέλου, Πρίφτη, Σκεντεράι, Μούσια, Τσορνομάζ (62′ Σαρδέλης), Φερεκίδης, (54′ Λεμονής) Φοφανά, Μαυριάς, Δασκαλόπουλος (62′ Ναλιτζής).

Η αγωνιστική (8η)

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-1

Πανσερραϊκός - Ελλάς Σύρου 3-2

Ολυμπιακός Β' - Νέστος Χρυσούπολης 1-2

Απόλλων Καλαμαριάς - Νίκη Βόλου 0-2

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Πανιώνιος - Μαρκό 0-4

Αναγ. Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β 1-0

Πανθρακικός - Αστέρας B' AKTOR 2-2

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

Ζάκυνθος - Πύργος 2-3

βαθμολογία

1. Μαρκό 22

2. Athens Kallithea 17

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3. Πανιώνιος 14

4. ΑΕΛ 13

5. Νίκη Βόλου 11

6. Αναγ. Καρδίτσας 11

7. Πανσερραϊκός 10

8. Πανθρακικός 10

9. Ελλάς Σύρου 10

10. Αστέρας AKTOR Β' 9

11. ΠΑΟΚ Β' 8

12. Απόλλωνας Καλαμαριάς 8

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13. Νέστος Χρυσούπολης 8

14. Πύργος

15. 8Ολυμπιακός Β' 6

16. Ζάκυνθος 3

* Ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί με -4 βαθμούς.

