ΑΠΣ Ζάκυνθος – ΠΑΣ Πύργος 2-3 : Νίκη ανάσα για τους Πυργιώτες
Μεγάλο παιχνίδι στην Ζάκυνθο ανάμεσα στην τοπική ομάδα και τον Πύργο. Οι Πυργιώτες επικράτησαν με 3-2 και πήραν σημαντική βαθμολογική ανάσα φτάνοντας τους 8 βαθμούς με τους νησιώτες να μένουν στους 3 και να συνεχίσουν να βρίσκονται σε άσχημη θέση.
Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν μέσα σε δύο λεπτά να πετύχουν ισάριθμα γκολ. Αρχικά στο 27’ ο Φοφανά με ασίστ του Μαυριά έκανε το 0-1 και στο 29’ ο Μαυριάς με ασίστ του Φοφανά το 0-2, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε και το ημίχρονο. Στο δεύτερο οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Κουάδρα με πέναλτι στο 50’, αλλά στο 7ο’ ο Σαρδέλης έκανε το 1-3. Η Ζάκυνθος μείωσε με τον Κουάδρο στο 89’, αλλά δεν έκαναν κάτι παραπάνω με το 2-3 να μένει ως το τέλος.
Σκόρερ: 50′, 89’. Κουάδρα – 27′ Φοφανά σουτ, 29′ Μαυριάς σουτ, 70′ Σαρδέλης σουτ
Στο 77′ η κεφαλιά του Σέλμα στο οριζόντιο δοκάρι του Γιαννίκογλου!
ΑΠΣ Ζάκυνθος (Φυντάνης): Τσόγκας, Τσίτσκας, Στίκας (82′ Περέιρα), Κουάδρα, Λαζαρίδης (36′ Γυφτομήτρος), Αναστασόπουλος, Κάτσε, Καρίμ, Νέιρα (82′ Σινγκ), Ζοάο Μάριο (46′ Μπαστακός), Σέλμα.
ΠΑΣ Πύργος (Σπανός): Γιαννίκογλου, Εραμούσπε, Ευαγγέλου, Πρίφτη, Σκεντεράι, Μούσια, Τσορνομάζ (62′ Σαρδέλης), Φερεκίδης, (54′ Λεμονής) Φοφανά, Μαυριάς, Δασκαλόπουλος (62′ Ναλιτζής).
Η αγωνιστική (8η)
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-1
Πανσερραϊκός - Ελλάς Σύρου 3-2
Ολυμπιακός Β' - Νέστος Χρυσούπολης 1-2
Απόλλων Καλαμαριάς - Νίκη Βόλου 0-2
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
Πανιώνιος - Μαρκό 0-4
Αναγ. Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β 1-0
Πανθρακικός - Αστέρας B' AKTOR 2-2
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου
Ζάκυνθος - Πύργος 2-3
βαθμολογία
1. Μαρκό 22
2. Athens Kallithea 17
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3. Πανιώνιος 14
4. ΑΕΛ 13
5. Νίκη Βόλου 11
6. Αναγ. Καρδίτσας 11
7. Πανσερραϊκός 10
8. Πανθρακικός 10
9. Ελλάς Σύρου 10
10. Αστέρας AKTOR Β' 9
11. ΠΑΟΚ Β' 8
12. Απόλλωνας Καλαμαριάς 8
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13. Νέστος Χρυσούπολης 8
14. Πύργος
15. 8Ολυμπιακός Β' 6
16. Ζάκυνθος 3
* Ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί με -4 βαθμούς.
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