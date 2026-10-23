Δικηγόρος Παπαπέτρου: «Σαθρό κατηγορητήριο - Θα αποδειχθεί πλήρως η αθωότητά του»

Δείτε τα όσα είπε ο Ορεστης Γεωργιαδης, δικηγόρος του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, λίγο μετά το τέλος της απολογίας του.

Μετά την πολύωρη απολογία του Πέτρου Παπαπέτρου, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος, ο δικηγόρος του, Ορέστης Γεωργιάδης, υποστήριξε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητα του Έλληνα διαιτητή.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο δικηγόρος του Πέτρου Παπαπέτρου

«Μετά από μια μαραθώνια ανάκριση περίπου 8,5 ωρών, πράγματι με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα κρίθηκε η προσωρινή κράτηση του εντολέος μου. Έχουμε σοβαρότατες ενστάσεις και αμφιβολίες ως προς το κατηγορητήριο, θεωρούμε ότι είναι απολύτως σαθρό.

Είναι αυτονόητο ότι θα ασκηθεί εντός 10ημέρου προσφυγή και στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Εκφράστηκε τουλάχιστον από τον κύριο Ανακριτή η ισχυρότατη διαβούλευση, οι αμφιβολίες και ο προβληματισμός πριν καταλήξουν στη συγκεκριμένη απόφαση. Επιφυλασσόμαστε... Πρόκειται περί σαθρού κατηγορητηρίου και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα αποδειχθεί πλήρως η αθωότητα του κ. Παπαπέτρου.

Προσκομίσθηκαν σήμερα πάρα πολλά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη προέλευσή τους, εισοδήματα της τάξης του 1,5 εκατ. ευρώ προερχόμενα από την υπαλληλική απασχόληση του ζεύγους, από την οικογένειά τους, από πωλήσεις ακινήτων, από τα εισοδήματά του από την ενασχόλησή του ως διαιτητής, ακόμα και με την ανάλωση που έχουν μεσολαβήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Δυστυχώς, δεν έχουν πειστεί απόλυτα και περιμένουν κάποια περαιτέρω στοιχεία για την πλήρη απόδειξη περί αυτού. Ούτε κατά διάνοια ότι συμμετείχε σε στημένα παιχνίδια, δεν υπάρχει καμία συσχέτιση με αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει σχετική κατηγορία ως προς αυτό».