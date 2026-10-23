Ο πρόεδρος της Greek Basketball League Μιχάλης Μελής δήλωσε την εμπιστοσύνη του στην Ελληνική Δικαιοσύνη για το σκάνδαλο που ξέσπασε στο ελληνικό μπάσκετ.

Την εμπιστοσύνη του στην Ελληνική Δικαιοσύνη εξέφρασε ο πρόεδρος της GBL Μιχάλης Μελής, για όσα εκτυλίσσονται τα τελευταία 24ωρα στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της GBL κ. Μιχάλης Μελής έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά την ολοκλήρωση του Δ.Σ. της Λίγκας:

«Η GBL λειτουργεί με γνώμονα την διαφύλαξη του υγιούς ανταγωνισμού και του κύρους του ελληνικού επαγγελματικού μπάσκετ, των επενδυτών, των χορηγών, των συνεργατών και του συνολικού οικοσυστήματος του επαγγελματικού μπάσκετ.

Σε αυτό το πλαίσιο εκφράζω την εμπιστοσύνη μου στην ελληνική Δικαιοσύνη που έχει τον θεσμικό ρόλο να διερευνήσει τις καταγγελίες των τελευταίων ημερών και να αποδώσει τις όποιες ευθύνες προκύψουν στις σωστές διαστάσεις τους.

Κύριο μέλημα μου είναι να προστατευτεί από έκνομες πράξεις η GBL, οι ΚΑΕ, οι αθλητές, οι προπονητές, οι διαιτητές και όσοι συμμετέχουν στην διοργάνωση του Πρωταθλήματος γι’ αυτό και εκφράζω την πρόθεση μου να δηλώσουμε ως GBL την νομική υποστήριξη μας σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες στις οποίες θα προβεί η ελληνική Δικαιοσύνη προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και να μην μείνει καμία σκιά.

Αυτή θεωρώ είναι η υποχρέωση όλων μας απέναντι στο φίλαθλο κοινό που μας παρακολουθεί και μας κρίνει».