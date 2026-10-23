Στασινόπουλος στο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ: «Είναι παράνομο το πρωτάθλημα με τον Προμηθέα, ντροπή»

O Δήμος Στασινόπουλος, ιδιοκτήτης του Αμαρουσίου έδειξε την αντίθεση του προς τον πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή που πρότεινε κοινή ανακοίνωση.

Χαμός στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ώρες μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε για στημένους αγώνες, ενώ στον φάκελο της υπόθεσης υπάρχει και ματς για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα μεταξύ της Αναγέννησης Πάτρας κόντρα στο Ελληνικό Κολέγιο.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ συζητήθηκε φυσικά και το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Μιχάλης Μελής, πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, πρότεινε να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση, σε κάτι που διαφώνησε ο ιδιοκτήτης του Αμαρουσίου, Δήμος Στασινόπουλος. Επιπλέον αναρωτήθηκε πως γίνεται οι ομάδες να δέχονται την παρουσία του Προμηθέα, Χρήστου Μήλα, στη συνεδρίαση.

«Θεωρώ ότι ΕΣΑΚΕ θα έπρεπε να έχει πάρει θέση για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Σαν επενδυτής και σαν Έλληνας φορολογούμενος πολίτης. Είναι παράνομο το πρωτάθλημα με τον Προμηθέα μέσα και με την παρουσία του Χρήστου Μήλα στο ΔΣ. Θα κάνουμε σύσκεψη με τους νομικούς μας και θ’ αποφασίσουμε πώς θα προστατέψουμε τα συμφέροντά μας. Σίγουρα θα σεβαστούμε την πλειοψηφία τι θ’ αποφασίσει. Θέλω να ρωτήσω και τις υπόλοιπες ομάδες, ιδιαίτερα τις ιστορικές, πώς γίνεται να δεχόμαστε τον Χρήστο Μήλα μετά απ όσα έχουν βγει στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες και τη συμμετοχή του Προμηθέα στο Πρωτάθλημα. Είναι ντροπή να βλέπουμε τον Μήλα στο ΔΣ του ΕΣΑΚΕ», ανέφερε.