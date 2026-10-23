Basketgate: «Ο Πηλοΐδης πήρε 5.000 ευρώ για να αποβάλλει τον Γιαννάκη»
Ο Νίκος Ευαγγελάτος στη εκπομπή «LIVE News» μίλησε για το πώς απέβαλλαν από αγώνα τον Παναγιώτη Γιαννάκη.
Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στον αγώνα του Άρη με τον Φάρο Λάρισας στις 17/3/2018, με την ομάδα της Λάρισας να παίζει για την παραμονή της στην κατηγορία και ο διαιτητής Πηλοΐδης είχε πάρει πέντε χιλιάδες ευρώ, προκειμένου να στηρίξει την προσπάθεια των γηπεδούχων να επιτύχουν τον στόχο της σωτηρίας.
Μάλιστα, στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού, ο ίδιος ο Βαγγέλης Τσάπας τόνισε ότι δεν είχε εμπλακεί με τον Φάρο Λάρισας, αλλά είχε δώσει τις μετοχές του, τονίζοντας ότι έπρεπε να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία, ώστε να προχωρήσει η πώληση στη Λήμνο και να πάρει και ο ίδιος τα λεφτά από την πώληση, αφού κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί μέχρι τότε.
Παράλληλα, ουσιαστικά επιβεβαιώσε το περιεχόμενο της δικογραφίας που έχει διαρρεύσει από χθες σύμφωνα με το οποίο, ο ίδιος είχε προσεγγίσει τον διαιτητή Πηλοΐδη για να του δώσει αυτό το ποσό και μάλιστα, ο ίδιος ο πρώην διαιτητής του έκανε λόγο για «δωράκι» που θα το δει στο ματς.
Τελικό, όπως αποδείχθηκε το «δωράκι» ήταν η αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη με δύο τεχνικές ποινές πριν από το ημίχρονο, αφού ο Πηλοΐδης δεν διατηρούσε καλές σχέσεις με τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ.
Στο βίντεο που παρουσίασε το «Live News» φαίνεται η αποχώρηση του Γιαννάκη από την αναμέτρηση, λέγοντας στον διαιτητή «ντροπή σου».
Για την ιστορία το ματς τελικά το κέρδισε ο Φάρος Λάρισας με τελικό σκορ 81-76.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.