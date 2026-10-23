Στην εκπομπή «LIVE News» ο Νίκος Ευαγγελάτος αποκάλυψε ότι ο διαιτητής Πηλοΐδης είχε πάρει πέντε χιλιάδες ευρώ, προκειμένου να αποβάλλει από αγώνα τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος στη εκπομπή «LIVE News» μίλησε για το πώς απέβαλλαν από αγώνα τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στον αγώνα του Άρη με τον Φάρο Λάρισας στις 17/3/2018, με την ομάδα της Λάρισας να παίζει για την παραμονή της στην κατηγορία και ο διαιτητής Πηλοΐδης είχε πάρει πέντε χιλιάδες ευρώ, προκειμένου να στηρίξει την προσπάθεια των γηπεδούχων να επιτύχουν τον στόχο της σωτηρίας.

Μάλιστα, στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού, ο ίδιος ο Βαγγέλης Τσάπας τόνισε ότι δεν είχε εμπλακεί με τον Φάρο Λάρισας, αλλά είχε δώσει τις μετοχές του, τονίζοντας ότι έπρεπε να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία, ώστε να προχωρήσει η πώληση στη Λήμνο και να πάρει και ο ίδιος τα λεφτά από την πώληση, αφού κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί μέχρι τότε.

Παράλληλα, ουσιαστικά επιβεβαιώσε το περιεχόμενο της δικογραφίας που έχει διαρρεύσει από χθες σύμφωνα με το οποίο, ο ίδιος είχε προσεγγίσει τον διαιτητή Πηλοΐδη για να του δώσει αυτό το ποσό και μάλιστα, ο ίδιος ο πρώην διαιτητής του έκανε λόγο για «δωράκι» που θα το δει στο ματς.

Τελικό, όπως αποδείχθηκε το «δωράκι» ήταν η αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη με δύο τεχνικές ποινές πριν από το ημίχρονο, αφού ο Πηλοΐδης δεν διατηρούσε καλές σχέσεις με τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ.

Στο βίντεο που παρουσίασε το «Live News» φαίνεται η αποχώρηση του Γιαννάκη από την αναμέτρηση, λέγοντας στον διαιτητή «ντροπή σου».

Για την ιστορία το ματς τελικά το κέρδισε ο Φάρος Λάρισας με τελικό σκορ 81-76.