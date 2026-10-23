Ο Παναγιώτης Γιαννάκης φέρεται να έχει εκφράσει την διάθεσή του να δηλώσει κατά των κατηγορουμένων για τα χειραγωγημένα παιχνίδια στο ελληνικό μπάσκετ.

Το σκάνδαλο που έχει προκύψει στο ελληνικό μπάσκετ, αναφορικά με την πιθανή χειραγώγηση αγώνων, από επίπεδο GBL έως και σχολικές αναμετρήσεις είναι στην κορυφή της επικαιρότητας, με τις εξελίξεις να τρέχουν συνεχώς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Παναγιώτης Γιαννάκης φέρεται να έχει εκφράσει τη διάθεσή του να καταθέσει υπέρ των εν λόγω κατηγοριών (δηλ κατά των κατηγορουμένων), που βαραίνουν έξι στελέχη του μπάσκετ και τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.

Την πρόθεση αυτή του «Δράκου», γνωστοποίησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Ανδρέας Μητσαινάς, που βρέθηκε νωρίτερα μέσα στη μέρα (23/10) ενώπιον του Ανακριτή, καθώς ο άλλοτε Ομοσπονδιακός τεχνικός βρίσκεται εντός της δικογραφίας, αφού πίσω στο 2018 είχε αποβληθεί με δεύτερη τεχνική ποινή από αγώνα του Άρη με τον Φάρο Κερατσινίου, όταν και διατελούσε προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης.