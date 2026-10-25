Η δήλωση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Δήμου Στασινόπουλου, αναφορικά με το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ και την προτίμησή του για την Προεδρία της ΕΟΚ.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Δήμος Στασινόπουλος, τοποθετήθηκε αναφορικά με τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, στη σκιά του σκανδάλου των στημένων αγώνων και τόνισε πως προτιμά τον πάλαι ποτέ θρύλο της ελληνικής καλαθοσφαίρισης, Παναγιώτη Γιαννάκη, για την Προεδρία της ΕΟΚ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη πιστεύω ότι η αλήθεια θα λάμψει και το έγκλημα θα τιμωρηθεί. Ο σκοπός μου να φύγει αυτός ο άνθρωπος από το ελληνικό μπάσκετ, σήμερα επετεύχθη.

Τώρα όσοι αγαπάμε με ανιδιοτέλεια τον αθλητισμό και το μπάσκετ πρέπει να το υπερασπιστούμε και να το ξανακάνουμε πάλι το πρώτο στην Ευρώπη.

Προτείνω λοιπόν πρώτο: την ηγεσία της ΕΟΚ να αναλάβει μια νέα διοίκηση υπό την ηγεσία του Παναγιώτη Γιαννάκη. Είναι ένας άνθρωπος που η ιστορία του έχει ταυτισθεί με την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

Δίπλα του να συστρατευθούν πρόσωπα- «διαμάντια», προσωπικότητες και αθλητές αναμφισβήτητου κύρους. Ευτυχώς, Δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλούς ανθρώπους- «διαμάντια» που μπορούν να βγάλουν το μπάσκετ από τον βούρκο.

Δεύτερο, είναι η ώρα για μια θεσμική επανάσταση. Να γίνει η διαιτησία επαγγελματική, ανεξάρτητη και αδέσμευτη από επιρροές. Στα πρότυπα του ΝΒΑ , της ισπανικής Λίγκας και άλλων προηγμένων οργανισμών στον διεθνή χώρο. Για να ξεριζωθούν οριστικά τα «άνθη του κακού» από το ελληνικό μπάσκετ. Για πάντα».