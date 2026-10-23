Ο Πέτρος Παπαπέτρου έφτασε στην Ευελπίδων και θα απολογηθεί στον Ανακριτή για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

«Σεισμό» έχουμε στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες μέρες μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε για στημένους αγώνες. Κατηγορούμενοι είναι οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου, Βάσω Τσαρούχα, Τάσος Πηλοϊδης, Γιώργος Μαυραγάνης και Ηλίας Κορομηλάς, οι οποίοι θα παραμείνουν στη ΓΑΔΑ μέχρι να απολογηθούν.

Οι απολογίες ξεκινούν σήμερα. Ο Πέτρος Παπαπέτρου έφτασε στην Ευελπίδων και θα απολογηθεί στον Ανακριτή.

Την Κυριακή (25/10) στις 10π.μ θα πάρει σειρά ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης. Όσον αφορά τη Βάσω Τσαρούχα τον Τάσο Πηλοΐδη και τον Ηλία Κορομηλά, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα (26/10) στις 10:30π.μ.