Πρόεδρος Kυπριακής Ομοσπονδίας: «Τελευταία στιγμή άλλαξε η απόφαση και αντικαταστάθηκαν οι διαιτητές στο ματς σχολικού πρωταθλήματος στην Πάφο»

O Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας, Λούης Δημητρίου στάθηκε στον ημιτελικό του σχολικού πρωταθλήματος που έγινε στην Πάφο και βρίσκεται στη δικογραφία για το σκάνδαλο των στημένων ματς στο ελληνικό μπάσκετ.

Χαμός στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ώρες μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε για στημένους αγώνες, ενώ στον φάκελο της υπόθεσης υπάρχει και ματς για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα μεταξύ της Αναγέννησης Πάτρας κόντρα στο Ελληνικό Κολέγιο, ένα ματς που έγινε στην Πάφο.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας Λούης Δημητρίου μίλησε στο ΚΥΠΕ και στάθηκε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, αναφέροντας πως η Κυπριακή Ομοσπονδία δεν έχει καμιά εμπλοκή.

«Εμείς ως Ομοσπονδία, δεν εμπλεκόμαστε στα γεγονότα που εξελίσσονται στην Ελλάδα. Το μόνο που παρέχουμε είναι διαιτητές και γραμματεία, τίποτα άλλο. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο να διαιτητεύσουν δύο δικοί μας διαιτητές, αλλά την τελευταία στιγμή άλλαξε η απόφαση και ορίστηκαν δύο Ελλαδίτες διαιτητές.

Οπότε καταλαβαίνετε, έχουν γίνει αυτά που έχουν γίνει, υπάρχουν τα βίντεο και οποιοσδήποτε μπορεί να καταλάβει ότι υπήρχε σκοπιμότητα. Αυτό που μας αφήνει είναι μια πικρία, γιατί αυτή η εξέλιξη μάς επηρεάζει αφάνταστα, καθώς έχουμε στενές σχέσεις με την Ελλάδα, ειδικά με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Αυτές οι εξελίξεις δεν χαροποιούν κανέναν και δεν τιμούν κανέναν. Όσον αφορά την Κυπριακή Ομοσπονδία, τονίζω ξανά ότι δεν εμπλέκεται σε αυτές τις καταστάσεις».

Για το αν γνωρίζει εάν ο συγκεκριμένος σχολικός αγώνας περιλαμβανόταν σε πλατφόρμες στοιχηματισμού, ο κ. Δημητρίου απάντησε: «όχι, δεν νομίζω. Είναι καθαρά για τα μόρια και τις χρηματοδοτήσεις που παίρνουν τα Πανεπιστήμια».

Για το αν η Επιτροπή Δεοντολογίας επικοινώνησε με την ΚΟΚ για τις τελευταίες εξελίξεις, ο κ. Δημητρίου απάντησε αρνητικά. «Δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί τώρα με τα δικά μας θέματα. Νομίζω ότι το θέμα δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία της, καθώς αφορά αποκλειστικά τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα».