Δικηγόρος Τσαρούχα-Κορομηλά: «Δεν έχουν διαπράξει κάποια αξιόποινη πράξη, είναι άνθρωποι καθαροί»

Ο δικηγόρος της Βάσως Τσαρούχα και του Ηλία Κορομηλά ανέφερε πως οι εντολείς του δεν έχουν διαπράξει κάποια αξιόποινη πράξη.

Σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες μέρες μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε για στημένους αγώνες. Στη ΓΑΔΑ θα παραμείνουν οι έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, μέχρι να απολογηθούν (Λιόλιος, Παπαπέτρου, Τσαρούχα, Πηλοϊδης, Κορομηλάς και Μαυραγάνης).