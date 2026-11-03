Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έκανε γνωστή την αποστολή για το παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία λίγο πριν η ομάδα αναχωρήσει από την Αθήνα.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Ρεν (4/11, στις 17:30) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League με μοναδικό στόχο το 4/4 στη διοργάνωση και να θέσει γερές βάσεις για την πρόκριση.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, λίγα λεπτά πριν την αναχώρηση της ομάδας για τη Γαλλία, έκανε γνωστή την αποστολή που θα έχει μαζί του για την κρίσιμη μάχη της Τετάρτης (4/11).

Συγκεκριμένα η αποστολή είναι: Ορτέγκα, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Τουφάκης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονζάλες.