Ολυμπιακός: Οι «εκλεκτοί» του Αλγκουαθίλ κόντρα στη Ρεν
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Ρεν (4/11, στις 17:30) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League με μοναδικό στόχο το 4/4 στη διοργάνωση και να θέσει γερές βάσεις για την πρόκριση.
Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, λίγα λεπτά πριν την αναχώρηση της ομάδας για τη Γαλλία, έκανε γνωστή την αποστολή που θα έχει μαζί του για την κρίσιμη μάχη της Τετάρτης (4/11).
Συγκεκριμένα η αποστολή είναι: Ορτέγκα, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Τουφάκης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονζάλες.
#SRFCOLY: The Squad 📋 https://t.co/bErBEsU5s4— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 3, 2026
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