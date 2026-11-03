Η Τενερίφη έκανε γνωστό ότι επιδεινώθηκε η υγεία του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, ο οποίος υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της Ανδόρρας.

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η κατάσταση της υγείας του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, καθώς η Τενερίφη επιβεβαίωσε με ανακοίνωση της ότι ο ποδοσφαιριστής παρουσίασε νευρολογική επιδείνωση. Ο Ισπανός επιθετικός νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Nuestra Señora de Candelaria, μετά το χτύπημα στο κεφάλι που δέχτηκε στην αναμέτρηση εναντίον της Ανδόρρας, η οποία και διακόπηκε.

[Última hora] 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐉𝐞𝐬𝐮́𝐬 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 La situación médica de Jesús de Miguel ha empeorado neurológicamente. Más información, en las próximas horas. https://t.co/vlOBZI28TP November 3, 2026

Το περιστατικό έλαβε χώρα στα τελευταία λεπτά του αγώνα όταν ο Ντε Μιγκέλ συγκρούστηκε με τρομακτική βιαιότητα με τον αντίπαλο τερματοφύλακα Χεσούς Οουόνο. Η σύγκρουση αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο παίκτης να χάσει τις αισθήσεις του στον αγωνιστικό χώρο καθώς υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Χάρη στην άμεση παρέμβαση του ιατρικού προσωπικού μέσα στο ασθενοφόρο, ο παίκτης ανέκτησε τον σφυγμό του και αναπνέει πλέον χωρίς μηχανική υποστήριξη, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση απώλειας συνείδησης.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H November 2, 2026

Η Ανδόρα έστειλε μήνυμα συμπαράστασης και ευχές για γρήγορη ανάρρωση στον 30χρονο τραυματία: «Η FC Ανδόρρα στέλνει όλη τη δύναμη και τις καλύτερες ευχές της στον Χεσούς Ντε Μιγκέλ, μετά το σοβαρό περιστατικό που υπέστη στη σημερινή αναμέτρηση. Ευχόμαστε να αναρρώσει γρήγορα. Μια μεγάλη αγκαλιά στον ποδοσφαιριστή, την οικογένειά του και την Τενερίφη».