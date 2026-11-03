Τενερίφη: Επιδεινώθηκε η υγεία του παίκτη που έχασε τις αισθήσεις του στο γήπεδο

Ιωάννα Δημακοπούλου
Τενερίφη: Επιδεινώθηκε η υγεία του παίκτη που έχασε τις αισθήσεις του στο γήπεδο

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Η Τενερίφη έκανε γνωστό ότι επιδεινώθηκε η υγεία του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, ο οποίος υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της Ανδόρρας.

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η κατάσταση της υγείας του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, καθώς η Τενερίφη επιβεβαίωσε με ανακοίνωση της ότι ο ποδοσφαιριστής παρουσίασε νευρολογική επιδείνωση. Ο Ισπανός επιθετικός νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Nuestra Señora de Candelaria, μετά το χτύπημα στο κεφάλι που δέχτηκε στην αναμέτρηση εναντίον της Ανδόρρας, η οποία και διακόπηκε.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στα τελευταία λεπτά του αγώνα όταν ο Ντε Μιγκέλ συγκρούστηκε με τρομακτική βιαιότητα με τον αντίπαλο τερματοφύλακα Χεσούς Οουόνο. Η σύγκρουση αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο παίκτης να χάσει τις αισθήσεις του στον αγωνιστικό χώρο καθώς υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Χάρη στην άμεση παρέμβαση του ιατρικού προσωπικού μέσα στο ασθενοφόρο, ο παίκτης ανέκτησε τον σφυγμό του και αναπνέει πλέον χωρίς μηχανική υποστήριξη, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση απώλειας συνείδησης.

Η Ανδόρα έστειλε μήνυμα συμπαράστασης και ευχές για γρήγορη ανάρρωση στον 30χρονο τραυματία: «Η FC Ανδόρρα στέλνει όλη τη δύναμη και τις καλύτερες ευχές της στον Χεσούς Ντε Μιγκέλ, μετά το σοβαρό περιστατικό που υπέστη στη σημερινή αναμέτρηση. Ευχόμαστε να αναρρώσει γρήγορα. Μια μεγάλη αγκαλιά στον ποδοσφαιριστή, την οικογένειά του και την Τενερίφη».

     

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