Basket Gate: «Ήθελαν να διώξουν τον Μπόγρη από τον Προμηθέα με στημένα σφυρίγματα»

Νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων ήρθαν στο φως και αυτή τη φορά περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ήθελαν να διώξουν τον Γιώργο Μπόγρη από τον Προμηθέα.

Χαμός στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες μέρες μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε για στημένους αγώνες.

Στη ΓΑΔΑ θα παραμείνουν οι έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, μέχρι να απολογηθούν (Λιόλιος, Παπαπέτρου, Τσαρούχα, Πηλοϊδης, Κορομηλάς και Μαυραγάνης).

Σε εκπομπή του Star παρουσιάστηκε κατάθεση που έχει να κάνει με την εποχή που ο Γιώργος Μπόγρης ήταν στον Προμηθέα και με ποιο τρόπο προσπάθησαν να τον διώξουν απο την ομάδα μέσω τεχνικών ποινών. Ο Μπόγρης είχε μείνει λίγους μήνες στους Πατρινούς.

«Προς το τέλος του 2019 ο Προμηθέας επιθυμούσε να βάλει στο δυναμικό του τον Γιώργο Μπόγρη που ερχόταν από ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα στην Ισπανία και είχε υψηλές οικονομικές απαιτήσεις. Με παρακάλεσαν να τους φέρω σε επαφή μαζί του.

Τους κανόνισα συνάντηση στον Πειραιά. Στη συνάντηση διαπραγματεύτηκαν την μεταγραφή του στον Προμηθέα και υπεγράφη συμβόλαιο. Μετά από δύο μήνες ο κ. Λιόλιος ήταν πολύ δυσαρεστημένος με την απόδοση του Μπόγρη. Ο Γιώργος με παίρνει έξαλλος τηλέφωνο και μου λέει ‘ο Πρόεδρος θέλει οπωσδήποτε να απαλλαγούμε από τον Μπόγρη. Κάνε ό,τι μπόρείς’. Του είπα είναι δύσκολο αλλά του ζήτησα χρόνο.

Του εξήγησα ότι στα επαγγελματικά συμβόλαια υπάρχουν ρήτρες και ότι σε δύο μήνες δεν αλλάζει το συμβόλαιο. Η καριέρα ενός επαγγελματία αθλητή τους είπα ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό. Μετά μου είπαν ότι αν λάβει έναν συγκεκριμένο αριθμό τεχνικών ποινών επιβάλλεται στον παίκτη πολύ υψηλό πρόστιμο. Μετά είδα ένα βίντεο από τον επόμενο αγώνα όπου φαινόταν διαιτητής να δίνει τεχνική ποινή χωρίς λόγο στον Γιώργο Μπόγρη. Τελικά ο παίκτης έλυσε το συμβόλαιό του με τον Προμηθέα τον Δεκέμβριο του 2019», αναφέρθηκε.

Το ματς είναι το ΑΕΚ-Προμηθέας τη σεζόν 2019-20 και η διαιτητής που έδωσε τεχνική ποινή στον Μπόγρη ήταν η Τσαρούχα που είναι κατηγούμενη στην υπόθεση των στημένων αγώνων.