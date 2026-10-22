Γονείς για τα αισχρά που έγιναν στο σχολικό πρωτάθλημα: «Μιλημένος διαιτητής, τα παιδιά έκλαιγαν και ήθελαν να σταματήσουν τον αθλητισμό»

Στο φάκελο του σκανδάλου των στημένων αγώνων υπάρχει και ματς σχολικού πρωταθλήματος, με τους γονείς των μαθητών-αθλητών της ομάδας που δεν της επέτρεψαν να πάρει τη νίκη, μίλησαν για τα όσα έγιναν.

Xαμός έχει γίνει στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ώρες μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε για στημένους αγώνες, ενώ στον φάκελο της υπόθεσης υπάρχει και ματς για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα μεταξύ της Αναγέννησης Πάτρας κόντρα στο Ελληνικό Κολέγιο, που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο τον περασμένο Μάρτη.

Ορισμένοι γονείς των μαθητών-παικτών μίλησαν στο Mega και στάθηκαν στα όσα έλαβαν χώρα στην αναμέτρησης, ενώ μίλησαν και για το πως ένιωσαν τα παιδιά τους που δεν τα άφησαν να διεκδικήσουν τη νίκη.

«Υπήρξαν αδικίες και όλα φαίνονται στις βολές. Οι γονείς ήταν εξαγριωμένοι. Ένας διαιτητής κινήθηκε απειλητικά σε μαθητή - αθλητή» είπε ένας εκ των γονιών.

Ένας γονεάς άλλου παιδιού τόνισε: «Ο γιος μου ήταν φαρμακωμένος. Αποδεικνύεται ότι ο διαιτητής όχι μόνο ήταν καλός, ήταν πολύ καλός, αλλά ήταν και μιλημένος. Φάνηκε όπως ανέβηκε ο Προμηθέας και αντί να παίζει στο νότιο όμιλο, έπαιζε στον βόρειο. Πως μετά από την Α2 ανέβηκε στην Α1».

Στη συνέχεια είπε: «Ο προπονητής μας έλεγε να μη μιλάμε στον διαιτητή ότι απόφαση και να πάρει. Κάποια παιδιά είχαν τέτοια απογοήτευση που ήθελαν να σταματήσουν τον αθλητισμό. Πικραμένα, έκλαιγαν τα παιδιά. Αυτό λέγεται αλητεία.

Ήταν ένα μεγάλο ηθικό δίδαγμα όλο αυτό. Για τα δικά μας τα παιδιά, είδαν ότι υπάρχει κάποιος που αποφασίζει για εσάς. Και τα άλλα παιδιά όμως, της Αναγέννησης έμαθαν να έχουν “πλάτη”, κάτι που δεν θα γίνεται πάντα».