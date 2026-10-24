ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Γκολάρα Κοϊτά και πανηγυρισμός α λα... Σπάιντερμαν
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Ο Κοϊτά «άδειασε» τον Στάγις με υπέροχη ντρίμπλα και με υπέροχο τελείωμα έκανε το 2-0 για την ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό.
Η ΑΕΚ διπλασίασε το προβάδισμα της στον αγώνα με τον Παναιτωλικό έπειτα από φανταστική ατομική ενέργεια του Αμπουμπακαρί Κοϊτά.
Στο 23ο λεπτό ο Βιτάλις άνοιξε την μπάλα στον Μαυριτανό, εκείνος «άδειασε» τον Στάγιτς με υπέροχη ντρίμπλα και με δυνατό σουτ νίκησε τον Ξενόπουλο για το 2-0.
Μάλιστα ο Αφρικανός ακραίος επιθετικός πανηγύρισε με την... χαρακτηριστική κίνηση που ρίχνει τον ιστό του ο Σπάιντερμαν.
Το γκολ του Κοϊτά για το 2-0
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