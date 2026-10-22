Δικηγόρος Πηλοϊδη: «Νομική αστοχία η έκδοση ενταλμάτων συλλήψεως»

Ο δικηγόρος του Κώστα Πηλοΐδη, Νίκος Γαλάνης, εξέφρασε τις ενστάσεις του για την έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης των κατηγορούμενων, στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το ελληνικό μπάσκετ.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον κατηγορούμενο διαιτητή Κώστα Πηλοΐδη, Νίκος Γαλάνης, μίλησε στους δημοσιογράφους, μετά την έξοδο των συλληφθέντων από την Ευελπίδων για το σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει το ελληνικό μπάσκετ, τονίζοντας πως κανείς από τους συλληφθέντες δεν είχε κληθεί προηγουμένως να καταθέσει στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαδικασίας και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να εκδωθούν τα εντάλματα σύλληψης, χαρακτηρίζοντας την διαδικασία ως μία «νομική αστοχία».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κ.Γαλάνή

«Εκπροσωπώ τον κύριο Αναστάσιο Πηλοΐδη. Κατηγορείται για όσα κατηγορείται, θα τα δούμε σε λίγο. Δεν έχουμε πάρει ακόμα αντίγραφα δικογραφίας. Ο εντολέας μου δηλώνει με κάθε τρόπο, κάθετα και οριζόντια την αθωότητά του και τη μη εμπλοκή του σε οποιαδήποτε υπόθεση έχει να κάνει με δωροδοκία είτε με επηρεασμό άλλων παραγόντων είτε με στοιχηματισμό στον χώρο του αθλητισμού γενικότερα και ειδικότερα στο μπάσκετ. Όταν θα έχουμε εικόνα της πλήρους δικογραφίας, θα έχετε και εσείς καλύτερη ενημέρωση που πιστεύω ότι την αξίζουν όλοι οι Έλληνες γιατί αφορά ένα βαθύ κομμάτι του ελληνικού αθλητισμού που λέγεται ελληνικό μπάσκετ. Κάτι που μας έχει χαρίσει τόσες στιγμές και είναι αμαρτία να σπιλώνεται. Αν έχει σπιλωθεί, θα το δούμε αυτό».

«Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει σπιλωθεί αλλά δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Σας δηλώνω κατηγορηματικά ότι κανείς εκ των συλληφθέντων δεν έχει προσαχθεί για προκαταρκτική εξέταση. Εκδόθηκαν εντάλματα συλλήψεως. Στεναχωριέμαι που το λέω. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να έχουν εκδοθεί. Θεωρώ ότι είναι μια νομική αστοχία το γεγονός ότι εξέδωσε εντάλματα συλλήψεως για τους ανθρώπους αυτούς προτού τους ακούσει κατ’ οποιονδήποτε τρόπο για την υπόθεση που υποτίθεται ότι κατηγορούνται».