Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Η στιγμή που Λιόλιος και Τσαρούχα βγαίνουν από τα δικαστήρια με χειροπέδες, το βίντεο του Gazzetta

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Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Η στιγμή που Λιόλιος και Τσαρούχα βγαίνουν από τα δικαστήρια με χειροπέδες, το βίντεο του Gazzetta

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Λίγο μετά τις 12 ο μεσημέρι βγήκαν από τα δικαστήρια της Ευελπίδων με χειροπέδες, ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος και η διαιτήτρια Βάσω Τσαρούχα.

Με χειροπέδες στα χέρια εξήλθαν από τα δικαστήρια της σχολής Ευελπίδων ο Πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και η Βάσω Τσαρούχα.

Ο διαιτητής Πέτρος Παπέτρου αναμένεται να απολογηθεί αύριο στη 1 το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή (25/10) ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης.

Όσον αφορά τη Βάσω Τσαρούχα τον Τάσο Πηλοΐδη και τον Ηλία Κορομηλά, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα (26/10).

Δείτε το βίντεο του Gazzetta:

     

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