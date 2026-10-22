Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Η στιγμή που Λιόλιος και Τσαρούχα βγαίνουν από τα δικαστήρια με χειροπέδες, το βίντεο του Gazzetta
Με χειροπέδες στα χέρια εξήλθαν από τα δικαστήρια της σχολής Ευελπίδων ο Πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και η Βάσω Τσαρούχα.
Ο διαιτητής Πέτρος Παπέτρου αναμένεται να απολογηθεί αύριο στη 1 το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή (25/10) ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης.
Όσον αφορά τη Βάσω Τσαρούχα τον Τάσο Πηλοΐδη και τον Ηλία Κορομηλά, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα (26/10).
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
Η ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ https://t.co/cZpdsjlLTN— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 22, 2026
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