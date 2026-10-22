Λίγο μετά τις 12 ο μεσημέρι βγήκαν από τα δικαστήρια της Ευελπίδων με χειροπέδες, ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος και η διαιτήτρια Βάσω Τσαρούχα.

Με χειροπέδες στα χέρια εξήλθαν από τα δικαστήρια της σχολής Ευελπίδων ο Πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και η Βάσω Τσαρούχα.

Ο διαιτητής Πέτρος Παπέτρου αναμένεται να απολογηθεί αύριο στη 1 το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή (25/10) ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης.

Όσον αφορά τη Βάσω Τσαρούχα τον Τάσο Πηλοΐδη και τον Ηλία Κορομηλά, αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα (26/10).

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