Δικηγόρος Λιόλιου: «Θα αποκαλυφθεί πολύ σύντομα το πόσο κακοστημένη είναι αυτή η σκευωρία»

Ο δικηγόρος του Βαγγέλη Λιόλιου, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, μίλησε στους δημοσιογράφους για το σκάνδαλο που έχει κλονίσει το ελληνικό μπάσκετ.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον κατηγορούμενο πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου μίλησε στους δημοσιογράφους, μετά την έξοδο των συλληφθέντων από την Ευελπίδων για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ, τονίζοντας την αθωωότητα του πελάτη του και σημειωνόντας πως τα όσα συμβαίνουν είναι μία «κακοστημένη» σκευωρία που σύντομα θα αποφλοιωθεί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κ. Παπαϊωάννου:

«Όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι είμαι ένας άνθρωπος που μετράει τα λόγια του, δεν συνηθίζει να υπερβάλλει ούτε να παρουσιάζει το μαύρο ως άσπρο. Θέλω, λοιπόν, να απευθύνω μια έκκληση προς όλα τα media. Και δεν πρόκειται για μια τυπική έκκληση, αλλά για μια ουσιαστική.

Μην πιστεύετε όσα διοχετεύονται, γιατί πολύ σύντομα θα αποκαλυφθεί το πόσο κακοστημένη είναι αυτή η σκευωρία και για ποιους λόγους έχει στηθεί.

Όλοι όσοι προχωρούν στις καταγγελίες έχουν ήδη καταγγελθεί από τον κατηγορούμενο πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος έχει ζητήσει να ελεγχθούν, ενώ οι υποθέσεις τους βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και μήνες.

Ρωτήστε, λοιπόν, και διασταυρώστε τις πληροφορίες σας. Εξετάστε πώς και για ποιον λόγο ένας μάρτυρας, του οποίου το παρελθόν και η εμπλοκή σε διάφορες υποθέσεις είναι γνωστά και δημόσια, ένας διαιτητής που παρέμεινε στάσιμος και τρία πρόσωπα που έχουν μηνυθεί, έφτασαν στο σημείο να κατηγορήσουν έναν άνθρωπο με γνωστή και μόνιμη κατοικία.

Πώς εκδόθηκε ένα ένταλμα σύλληψης, το οποίο, κατά τη νομική μας άποψη, είναι απολύτως άκυρο; Μιλάμε για έναν άνθρωπο γνωστό και προσβάσιμο σε όλους, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα αλλάξει το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ. Και αυτό, δυστυχώς, είναι που πληρώνει σήμερα με την κράτησή του: το γεγονός ότι, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, άλλαξε τα κόζια και σταμάτησε να επιτρέπει να συμβαίνουν ορισμένα πράγματα.

Κάποιοι, λοιπόν, οργανώθηκαν και του κατασκεύασαν αυτή την υπόθεση.

Μην πιστεύετε όσα διαδίδονται. Δεν υπάρχει καταγγελία που να μπορεί να οδηγήσει σε καταδίκη, όταν στηρίζεται σε αόριστες αναφορές του τύπου «κάπου, κάποτε, κάποιος άλλος μου είπε». Έχουμε δει ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, σε άλλα αθλήματα, σε ομαδικά αθλήματα και σε υποθέσεις που σχετίζονται με το στοίχημα.

Γι' αυτό, μην πιστεύετε όσα ακούτε και περιμένετε να δείτε τις εξελίξεις, με σεβασμό πάντα στο τεκμήριο της αθωότητας. Θα αποκαλυφθεί, όπως εκτιμούμε, με εντυπωσιακό τρόπο ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και ποιο είναι το υπόβαθρό τους. Ο καθένας μπορεί να ελεγχθεί ξεχωριστά.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τα υπόλοιπα θα υπάρξουν αναλυτικές και συνολικές ενημερώσεις προς όλους σας. Θα λάβουμε τη δικογραφία και, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, δεν περιμένουμε να περιλαμβάνει κάτι ουσιαστικά διαφορετικό, καθώς έχουμε κατανοήσει σε τι βασίζεται και πώς έχει οργανωθεί αυτή η προσπάθεια σπίλωσης προσώπων.

Αναφέρομαι αποκλειστικά στην υπόθεση του Βαγγέλη Λιόλιου. Από εκεί και πέρα, για τα υπόλοιπα ζητήματα...».