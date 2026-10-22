Δικηγόρος Τσαρούχα - Κορομηλά: «Οι δύο συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες κατηγορηματικά»

Δείτε όσα είπε ο δικηγόρος της Βάσω Τσαρούχα και του Ηλίας Κορομηλά, Άγγελος Πεπόνης, έξω από τα δικαστήρια της σχολής Ευελπίδων.

Ο συνήγορος της Βάσω Τσαρούχα και του Ηλία Κορομηλά, Άγγελος Πεπόνης, πραγματοποίησε δηλώσεις έξω από τα δικαστήρια της σχολής Ευελπίδων.

Συγκεκριμένα τόνισε πως οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που τους βαραίνουν.

Αναλυτικά όσα είπε ο δικηγόρος της Βάσω Τσαρούχα και του Ηλίας Κορομηλά:

«Οι δύο συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες κατηγορηματικά. Τώρα παίρνουμε υλικό της κατηγορίας και θα δούμε περισσότερα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι γνωρίζουμε όλοι ότι ο αθλητισμός και η ομορφιά του και η υγεία του είναι το σημαντικότερο.

Το άσχημο κομμάτι είναι ο ανταγωνισμός και τα οικονομικά συμφέροντα. Το θέμα είναι να δούμε αν αυτή η δικογραφία έχει διαμορφωθεί με πραγματικά στοιχεία, αν υφίσταται υλικό το οποίο θα είναι αξιοποιήσιμο ή αν αυτό το υλικό είναι απλά αφηγήσεις, ή το υλικό αυτό είναι αφηγήσεις χωρίς τίποτα περαιτέρω το οποίο αυτό οφείλεται σε ότι είπα πριν. Σε εξυπηρέτηση συμφερόντων οικονομικής φύσεως και όλοι ξέρουμε ότι συμβαίνει πολλές φορές πίσω από τον αθλητισμό. Ενώ μπροστά είναι όλη η υγεία και όλη η ομορφιά. Οι εντολείς μου αρνούνται κατηγορηματικά, μόλις πάρουμε τη δικογραφία θα πούμε περισσότερα. Σημασία δεν έχει αν έχουν βρεθεί χρήματα. Είτε έχουν βρεθεί λίγα χρήματα είτε όχι είναι προϊόν νόμιμων δραστηριοτήτων, αυτό έχει σημασία».