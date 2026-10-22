Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Δήμος Στασινόπουλος, τοποθετήθηκε δημόσια για το σκάνδαλο που συγκλόνισε το ελληνικό μπάσκετ, μέσω ενός story στον λογαριασμό του στα κοινωνικά δίκτυα.

Τη δική του αντίδραση στο σκάνδαλο που έχει κλονίσει το ελληνικό μπάσκετ, αλλά και τον ελληνικό αθλητισμό γενικά, έδωσε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Δήμος Στασινόπουλος.

Ο άνθρωπος που ουσιαστικά άνοιξε τον φάκελο για να αποκαλυφθούν τα όσα συνέβαιναν στο προσκήνιο δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με μία φωτογραφία από την κατάκτηση του Eurobasket το 1987 συνοδευόμενη με την λεζάντα: «Ζήτω το ελληνικό μπάσκετ».

Θυμίζουμε πως παλαιότερα τόσο εκείνος όσο και ο προπονητής του αθηναϊκού συλλόγου, Ηλίας Παπαθεοδωρου είχαν ταχθεί ανοιχτά με αιχμηρό τόνο κατά του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, ο οποίος από το πρωί της Πέμπτης (22/10) βρίσκεται μαζί με τους άλλους πέντε συλληφθέντες στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ωστόσο τώρα ήταν σαφώς πιο πράος, σε μία περίοδο που το ελληνικό μπάσκετ περνάει μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις του.