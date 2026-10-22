Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Στον ανακριτή σήμερα (22/10) οι έξι συλληφθέντες
Ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος και οι πέντε ακόμα συλληφθέντες θα περάσουν σήμερα (22/10) το κατώφλι των δικαστηρίων της Ευελπίδων, και στη συνέχεια θα περάσουν από τον ανακριτή όπου θα απολογηθούν και θα κρίνει αν θα προφυλακιστούν ή όχι.
Τα ονόματα που θα βρεθούν σήμερα (22/10) στα δικαστήρια είναι οι Βαγγέλης Λιόλιος (πρόεδρος ΕΟΚ), Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρος Παπαπέτρου (διαιτητές), Ηλίας Κορομηλάς (Σύμβουλος Διαιτησίας) και Αναστάσιος Πηλοΐδης (μέλος ΚΕΔ) και ο Γιώργος Μαυραγάνης, που αποτελεί τον πιο στενό συνεργάτη του Βαγγέλη Λιόλιου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.