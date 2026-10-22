Στον ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα (22/10) οι έξι συλληφθέντες με τη κατηγορία της χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος και οι πέντε ακόμα συλληφθέντες θα περάσουν σήμερα (22/10) το κατώφλι των δικαστηρίων της Ευελπίδων, και στη συνέχεια θα περάσουν από τον ανακριτή όπου θα απολογηθούν και θα κρίνει αν θα προφυλακιστούν ή όχι.

Τα ονόματα που θα βρεθούν σήμερα (22/10) στα δικαστήρια είναι οι Βαγγέλης Λιόλιος (πρόεδρος ΕΟΚ), Βασιλική Τσαρούχα, Πέτρος Παπαπέτρου (διαιτητές), Ηλίας Κορομηλάς (Σύμβουλος Διαιτησίας) και Αναστάσιος Πηλοΐδης (μέλος ΚΕΔ) και ο Γιώργος Μαυραγάνης, που αποτελεί τον πιο στενό συνεργάτη του Βαγγέλη Λιόλιου.