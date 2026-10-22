Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αντέδρασε για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Μέσω stories στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις που υπάρχουν στο ελληνικό μπάσκετ.

Μάλιστα αναφέρθηκε και στον διαιτητή που βρέθηκαν σπίτι του 820.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε:

«820.000 ευρώ σε σπίτι ενός διαιτητή που έπρεπε να έχει σταματήσει λόγω ηλικίας από το ’24, ο οποίος τυγχάνει να ήταν παρών σχεδόν σε όλους τους τελικούς! Του 24… Του 25… του 26.

Ακύρωση / Αλλαγή αποτελεσμάτων: Εάν αποδειχθεί δικαστικά ότι ένας αγώνας (ή σειρά αγώνων) χειραγωγήθηκε, οι αθλητικοί δικαστές έχουν το δικαίωμα να ακυρώσουν το αποτέλεσμα.

Το ελληνικό μπάσκετ έχει πολλούς νέους διαιτητές, οι οποίοι απελευθερωμένοι πια από τον φόβο του θεσμού θα μπορούν να κάνουν την δουλειά τους άφοβα και χωρίς παρεμβάσεις».

