Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Ποιους θέλεις να αποβάλω με φάουλ;»

Αποκάλυψη «βόμβα» της «kathimerinis» φέρνει στο... φως της δημοσιότητας μηνύματα που φαίνεται να αντάλλαξε ο Βαγγέλης Λιόλιος με διαιτητές.

Δημοσίευμα της «Καθημερινής» αποκαλύπτει μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία σχετικά με συνομιλίες που είχε ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, μαζί με διαιτητές.

Συγκεκριμένα στο μήνυμα αναφέρεται, ερώτηση του διαιτητή σχετικά με παίκτη που φαίνεται να θέλει να αποβάλει με φάουλ από αγώνα.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Ένα από τα μηνύματα που φέρεται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποδίδεται σε εμπλεκόμενο πρόσωπο, το οποίο εμφανίζεται να ρωτάει παράγοντα ομάδας πριν από αγώνα: «Ποιους θέλεις να αποβάλω με πέντε φάουλ;». Το περιεχόμενο του μηνύματος αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία αφορά καταγγελλόμενες παρεμβάσεις στη διεξαγωγή αγώνων σε διαφορετικές κατηγορίες του αθλήματος.

Τα εντάλματα σύλληψης των έξι προσώπων εκδόθηκαν από τον ανακριτή με σύμφωνη γνώμη του αθλητικού εισαγγελέα, ενώ εκτελέστηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση για την έκδοση των ενταλμάτων συνδέεται με την εκτίμηση πως, καθώς εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στον χώρο, υπήρχε κίνδυνος να συνεχίσουν την παράνομη δράση τους. Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να διώκονται, κατά περίπτωση, για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας και χειραγώγηση αγώνων.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία που υπέβαλε τον Απρίλιο του 2026 η ομάδα του Αμαρουσίου, θέτοντας ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και τον πρόεδρό της».