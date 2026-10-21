Σύμφωνα με δημοσίευμα από το «protohema», βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε σπίτι διαιτητή που κατηγορείται για στημένου αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ... τρέχουν και σύμφωνα με δημοσίευμα του «protothema» βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε σπίτι διαιτητή που κατηγορείται για στημένους αγώνες. Συγκεκριμένα τα λεφτά βρέθηκαν σε χρηματοκιβώτιο σπιτιού στην επαρχία τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν δικαιολογούνται.

Βαγγέλης Λιόλιος, Ηλίας Κορομηλάς και Πέτρος Παπαπέτρου έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για ακόμα τρία γνωστά ονόματα της ελληνικής διαιτησίας.

Συγκεκριμένα Βάσω Τσαρούχα, ο Γιώργος Μαυραγάνης και ο (πρώην διαιτητής) Τάσος Πιλοϊδης έχουν εμπλακεί στο μεγάλο σκάνδαλο που έχει προκαλέσει «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ και εκκρεμεί εις βάρος τους, ένταλμα σύλληψης!